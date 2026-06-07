Як планувати бюджет з нестабільним доходом: корисні поради

Якщо ви працюєте на фрилансі, маєте власну справу чи сезонну роботу, дохід може бути нестабільним. У такій ситуації контролювати бюджет складніше, однак важливо створити систему, яка допоможе зберігати фінансову стабільність навіть у менш прибуткові періоди.
Фахівці платформи «Гаразд» зібрали поради, які допоможуть ефективніше керувати бюджетом, навіть якщо сума доходу щомісяця різна.
Крок 1. Порахуйте свій фінансовий мінімум
Фахівці радять спершу підрахувати суму, необхідну для комфортного життя щомісяця. Далі розділіть витрати на дві категорії — обовʼязкові (оренда житла, комуналка, харчування, транспорт, зв’язок) та гнучкі (розваги, хобі, підписки та спонтанні покупки).