Як планувати бюджет з нестабільним доходом: корисні поради Сьогодні 12:11 — Особисті фінанси

Планування особистого бюджету, Фото: magnific

Якщо ви працюєте на фрилансі, маєте власну справу чи сезонну роботу, дохід може бути нестабільним. У такій ситуації контролювати бюджет складніше, однак важливо створити систему, яка допоможе зберігати фінансову стабільність навіть у менш прибуткові періоди.

Фахівці платформи «Гаразд» зібрали поради , які допоможуть ефективніше керувати бюджетом, навіть якщо сума доходу щомісяця різна.

Крок 1. Порахуйте свій фінансовий мінімум

Фахівці радять спершу підрахувати суму, необхідну для комфортного життя щомісяця. Далі розділіть витрати на дві категорії — обовʼязкові (оренда житла, комуналка, харчування, транспорт, зв’язок) та гнучкі (розваги, хобі, підписки та спонтанні покупки).

Для гнучких витрат бажано встановити ліміти, адже у разі зменшення доходів саме ці статті бюджету найпростіше тимчасово скоротити.



Крок 2. Станьте роботодавцем для самого себе

Створіть окремий рахунок-буфер (або конверт, скарбничка чи «банка»), куди щомісяця надходитимуть всі ваші доходи.

Після цього раз на місяць переказуйте собі на основний рахунок фіксовану «зарплату», необхідну для життя.

Приклад розрахунку:

Наприклад, якщо для життя щомісяця потрібно 30 тис. грн, то в місяць із доходом 60 тис. грн половину коштів можна використати на поточні потреби, а решту залишити в резерві.

Якщо ж наступного місяця дохід становитиме лише 15 тис. грн, нестачу можна компенсувати за рахунок накопичених у минулому місяці коштів.

У результаті ваш бюджет залишається стабільним, навіть якщо дохід змінюється.

Крок 3. Спочатку «подушка безпеки» — потім нові цілі

Спершу кошти варто відкладати на створення «подушки безпеки», яка покриватиме витрати на 3−6 місяців життя.

Після формування резервного фонду частину вільних коштів можна спрямовувати на інші цілі. Наприклад, інвестувати частину в ОВДП або розмістити гроші на депозиті.

Також не забувайте про власний розвиток: навчання, нові навички чи інструменти для роботи.

Якщо маєте власну справу, частину коштів можна спрямувати на її масштабування.

Крок 4. Уникайте фінансових пасток

Експерти радять одразу відкладати кошти на сплату податків, враховувати сезонність доходів та не залежати від одного джерела заробітку.

Диверсифікація доходів і завчасне планування допомагають легше переживати періоди фінансової нестабільності та зменшують ризик виникнення боргів.

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