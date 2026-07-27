Академія Мінфін продовжила акцію до Дня народження: встигніть забрати свій подарунок Сьогодні 10:38 — Особисті фінанси

Академія Мінфін продовжила акцію до Дня народження: встигніть забрати свій подарунок

Акція до Дня народження Академії Мінфін діятиме ще один день. У Секретному сховищі на кожного чекають подарунки — знижки на навчання або безкоштовний курс чи воркшоп.

Оберіть одну з трьох подарункових коробок у Секретному сховищі та дізнайтеся, який подарунок ви отримуєте:

🔑 промокод -30% на будь-який курс;

🔑 промокод -40% на будь-який курс;

🔑 промокод -50% на будь-який курс;

🔑 безкоштовний навчальний курс;

🔑 безкоштовний воркшоп у записі.

Кожен гість має лише одну спробу та може забрати лише один подарунок.

Як отримати подарунок

Зайдіть на сайт акції та заповність коротку форму для участі. Після цього:

Натисніть кнопку «Вибрати подарунок» Виберіть одну із трьох подарункових коробок та дізнайтесь, що ви виграли. Скопіюйте свій промокод або назву виграного курсу. Напишіть нашому Відділу турботи в Telegram, вкажіть промокод і курс, який бажаєте пройти — менеджер відповість на ваші запитання та надасть доступ.

Як використати виграш

1. Період оплати. Учасники можуть використати виграну знижку для оплати будь-якого курсу Академії Мінфін до 31 липня 2026 року включно.

2. Використання промокоду. Сума знижки, яку виграли (30%, 40%, 50% або 100%), буде відрахована від повної вартості курсу під час оформлення покупки. Повна вартість курсів зазначена на сайті Академії Мінфін

3. Поєднання знижок. Отримана знижка чи виграш не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.

Поспішіть забрати свій подарунок — переходьте за посиланням.

Про Академію Мінфін

Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, впевнено ухвалювати фінансові рішення навіть під час війни.

В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити корпоративне навчання для своєї команди. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.

87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.

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