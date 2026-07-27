Академія Мінфін продовжила акцію до Дня народження: встигніть забрати свій подарунок

1. Період оплати. Учасники можуть використати виграну знижку для оплати будь-якого курсу Академії Мінфін до 31 липня 2026 року включно.
2. Використання промокоду. Сума знижки, яку виграли (30%, 40%, 50% або 100%), буде відрахована від повної вартості курсу під час оформлення покупки. Повна вартість курсів зазначена на сайті Академії Мінфін
3. Поєднання знижок. Отримана знижка чи виграш не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.
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Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, впевнено ухвалювати фінансові рішення навіть під час війни.
В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити корпоративне навчання для своєї команди. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.
87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.