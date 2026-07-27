Українці зможуть звільнитися з роботи на ТОТ через «Дію»: почалося тестування послуги Сьогодні 10:25 — Особисті фінанси

Бета-тестування триватиме два тижні.

Міністерство економіки та довкілля України розпочало бета-тестування послуги дистанційного припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Сервіс є частиною цифрової екосистеми ринку праці «Обрій» і призначений для громадян, які втратили зв’язок із роботодавцем через окупацію або бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Кілька тисяч людей досі формально прив’язані до роботодавця на територіях, куди фізично не дістатися. Дистанційне звільнення знімає цей бар’єр. Наша ціль — щоб до кінця 2026 року 75% громадян, які цього потребують, змогли розблокувати свій кар’єрний шлях просто й швидко, онлайн через Обрій», — зазначає заступник міністра економіки та довкілля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

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Як працюватиме нова послуга

Тисячі українців досі формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, в установах чи організаціях, що опинилися на ТОТ. Фактично працювати там вони не можуть, однак формальний статус зайнятості зберігається. Через це люди не можуть офіційно працевлаштуватися на нову роботу, отримати допомогу по безробіттю або пройти перекваліфікацію.

Раніше розірвати такий трудовий договір можна було через звернення до Державної служби зайнятості або до роботодавця. Тепер це можна буде зробити через застосунок «Дія».

Користувачу достатньо подати заяву та підписати її за допомогою «Дія.Підпису». Далі система автоматично перевірить роботодавця за переліком тимчасово окупованих територій, сформованим Мінрозвитку, зафіксує дату звільнення, повідомить роботодавця та оновить інформацію в державних реєстрах.

Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви в системі, ніяких підтверджень не потрібно.

Хто може скористатися сервісом

Бета-тестування триватиме два тижні. Впродовж цього періоду послуга буде доступна для 658 громадян, які раніше зареєструвались, аби стати першими користувачами. Після цього вона з’явиться у меню «Дії» та стане доступною для всіх.

Долучитися до тестування могли повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємстві, установі чи організації на тимчасово окупованій території, які мають РНОКПП, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у «Дії» та не мають статусу безробітного.

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