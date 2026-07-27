0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці зможуть звільнитися з роботи на ТОТ через «Дію»: почалося тестування послуги

Особисті фінанси
76
Бета-тестування триватиме два тижні.
Бета-тестування триватиме два тижні.
Міністерство економіки та довкілля України розпочало бета-тестування послуги дистанційного припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Сервіс є частиною цифрової екосистеми ринку праці «Обрій» і призначений для громадян, які втратили зв’язок із роботодавцем через окупацію або бойові дії.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Кілька тисяч людей досі формально прив’язані до роботодавця на територіях, куди фізично не дістатися. Дистанційне звільнення знімає цей бар’єр. Наша ціль — щоб до кінця 2026 року 75% громадян, які цього потребують, змогли розблокувати свій кар’єрний шлях просто й швидко, онлайн через Обрій», — зазначає заступник міністра економіки та довкілля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Як працюватиме нова послуга

Тисячі українців досі формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, в установах чи організаціях, що опинилися на ТОТ. Фактично працювати там вони не можуть, однак формальний статус зайнятості зберігається. Через це люди не можуть офіційно працевлаштуватися на нову роботу, отримати допомогу по безробіттю або пройти перекваліфікацію.
Раніше розірвати такий трудовий договір можна було через звернення до Державної служби зайнятості або до роботодавця. Тепер це можна буде зробити через застосунок «Дія».
Місце для вашої реклами
Користувачу достатньо подати заяву та підписати її за допомогою «Дія.Підпису». Далі система автоматично перевірить роботодавця за переліком тимчасово окупованих територій, сформованим Мінрозвитку, зафіксує дату звільнення, повідомить роботодавця та оновить інформацію в державних реєстрах.
Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви в системі, ніяких підтверджень не потрібно.

Хто може скористатися сервісом

Бета-тестування триватиме два тижні. Впродовж цього періоду послуга буде доступна для 658 громадян, які раніше зареєструвались, аби стати першими користувачами. Після цього вона з’явиться у меню «Дії» та стане доступною для всіх.
Долучитися до тестування могли повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємстві, установі чи організації на тимчасово окупованій території, які мають РНОКПП, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у «Дії» та не мають статусу безробітного.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що для 40% працівників в Україні емоційне виснаження та вигорання вже є причиною змінити роботу. Одночасно зростає й проблема надмірного навантаження. Якщо у 2025 році його називали основним джерелом стресу 42% працівників, то у 2026 році цей показник зріс до 47%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяРобота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems