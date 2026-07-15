Майже 40% українців готові звільнитися через вигорання — дані дослідження Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Майже 40% українців готові звільнитися через вигорання — дані дослідження

Для 40% працівників в Україні емоційне виснаження та вигорання вже є причиною змінити роботу.

Водночас більшість компаній досі не забезпечують співробітникам психологічної підтримки.

Про це під час презентації результатів дослідження розповіла Sales & Partnership Director дослідницької компанії Gradus Дар’я Нагаєва на Wisdom Summit 2026 у Києві.

За результатами дослідження, 71% опитаних працюють повний робочий день, ще 29% мають гнучкий або неповний графік. Серед працівників із повною зайнятістю 51% працюють в офісі, а 57% становлять жінки.

Як зазначає Нагаєва, саме жінки часто поєднують професійну діяльність із доглядом за дітьми, веденням побуту та сімейними обов’язками, що створює додаткове навантаження.

Стрес став звичним станом

Дослідження показало, що для 54% українців помірний стрес став звичним явищем. Водночас експерти наголошують, що це не означає покращення психологічного стану.

У 2025 році 33% респондентів оцінювали свій стрес як високий, а 49% - як помірний. У 2026 році частка тих, хто повідомив про високий стрес, знизилася до 26%, натомість 54% назвали свій стан помірним.

На думку дослідників, це свідчить не про покращення ситуації, а про адаптацію людей до тривалого стресу.

«Люди вже перестають розуміти, де високий рівень стресу, а де помірний. Постійне напруження стало для багатьох новою нормою», — пояснила Нагаєва.

Вигорання частіше призводить до звільнення

Близько 40% опитаних заявили, що саме стрес і професійне вигорання можуть стати причиною звільнення.

Одночасно зростає й проблема надмірного навантаження. Якщо у 2025 році його називали основним джерелом стресу 42% працівників, то у 2026 році цей показник зріс до 47%.

Ряд компаній поки не готова підтримувати працівників

Попри актуальність проблеми, більшість компаній не пропонують співробітникам інструментів підтримки ментального здоров’я.

Так, 58% респондентів повідомили, що не мають доступу до психологічної підтримки на роботі. Ще 55% зазначили, що тема ментального здоров’я в їхніх компаніях взагалі не обговорюється, а кожен п’ятий працівник (20%) не відчуває психологічної безпеки на робочому місці.

У самій Gradus, за словами Дар’ї Нагаєвої, запровадили практику Mental Health Day — можливість взяти вихідний через емоційне виснаження без необхідності пояснювати інші причини.

Ключові фактори при виборі роботодавця

Основним фактром залишається зарплата.

Водночас дедалі більшого значення набуває гнучкий формат роботи, який дозволяє поєднувати офісний і дистанційний режими або працювати з дому за потреби.

Очікування від роботодавців

Дослідники зазначають, що якщо у 2025 році одним із головних очікувань працівників було створення позитивного робочого середовища, то сьогодні компаніям дедалі важливіше інвестувати у підтримку ментального здоров’я, психологічну безпеку та гнучкі умови праці.

Саме ці чинники стають важливою складовою утримання персоналу в умовах затяжного стресу та дефіциту кадрів.

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