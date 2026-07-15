НКРЕКП скасувала плату за розподіл газу для частини споживачів Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Власники зруйнованого житла зможуть не платити за доставку газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, відповідно до якого побутовим споживачам із пошкодженим або знищеним унаслідок збройної агресії рф житлом не нараховуватиметься плата за послугу з розподілу природного газу.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

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Зазначається, що необхідність внесення змін була пов’язана з потребою привести нормативно-правові акти НКРЕКП у відповідність до Закону України № 4825-ІХ.

Це пов’язано з тим, що плата за розподіл природного газу розраховується виходячи із замовленої річної потужності, а не фактичного обсягу споживання.

Які зміни передбачає рішення НКРЕКП

Окрім скасування плати за розподіл газу, рішення НКРЕКП передбачає:

ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у випадках, визначених законодавством;

звільнення побутових споживачів від обов’язку щомісячно передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника протягом періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

Українцям із пошкодженим житлом не нараховуватимуть плату за розподіл газу

Кого стосуватимуться нові правила

Ухвалені зміни визначають механізми реалізації норм закону та порядок застосування пільги.

Відтепер громадяни, які через наслідки війни не можуть користуватися природним газом через небезпеку експлуатації газового обладнання, не сплачуватимуть за послуги, які фактично не отримують.

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