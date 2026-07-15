НКРЕКП скасувала плату за розподіл газу для частини споживачів
Які зміни передбачає рішення НКРЕКП
- ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у випадках, визначених законодавством;
- звільнення побутових споживачів від обов’язку щомісячно передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника протягом періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.
Кого стосуватимуться нові правила
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