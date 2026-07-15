Хто може отримати пенсію навіть з 1 роком стажу Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Підрахунок стажу для пенсії

В Україні окремі категорії громадян можуть отримати пенсію навіть за наявності лише одного року страхового стажу. Йдеться про пенсію по інвалідності, яку призначають за певних умов. Хто має право на таку виплату та які вимоги до стажу встановлені законом — пояснили у Пенсійному фонді України.

Хто може оформити пенсію з одним роком стажу

Пенсія по інвалідності призначається людям, які повністю або частково втратили працездатність. При цьому не має значення, коли саме настала інвалідність — під час роботи, до працевлаштування чи після звільнення.

Інвалідність I, II або III групи встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які працюють у медичних закладах.

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Право на таку пенсію регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для її призначення необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу — конкретна вимога залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності та її групи.

Який стаж потрібен

Для людей з інвалідністю I групи достатньо одного року страхового стажу, якщо інвалідність встановили до 25 років. Надалі вимога поступово зростає.

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За законом діють такі вимоги щодо стажу залежно від віку встановлення інвалідності:

Для I групи: до 25 років — 1 рік стажу; 26−28 років — 2 роки; 29−31 рік — 3 роки; 32−34 роки — 4 роки; 35−37 років — 5 років; 38−40 років — 6 років; 41−43 роки — 7 років; 44−48 років — 8 років; 49−53 роки — 9 років; 54−59 років — 10 років. Після досягнення 60 років потрібно 15 років стажу.

Для II та III груп: до 23 років — 1 рік стажу; 24−26 років — 2 роки; 27−28 років — 3 роки; 29−31 рік — 4 роки; 32−33 роки — 5 років; 34−35 років — 6 років; 36−37 років — 7 років; 38−39 років — 8 років; 40−42 роки — 9 років; 43−45 років — 10 років; 46−48 років — 11 років; 49−51 рік — 12 років; 52−55 років — 13 років; 56−59 років — 14 років; від 60 років — 15 років стажу.

Раніше ми повідомляли , що у липні 2026 року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткові виплати. Хоча нової загальної індексації цього місяця не буде, окремі категорії громадян продовжать отримувати надбавки, а працюючим пенсіонерам перерахують виплати. Водночас у Верховній Раді вже обговорюють масштабну реформу пенсійної системи, яка має змінити підхід до нарахування пенсій у майбутньому.

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