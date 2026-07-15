0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто може отримати пенсію навіть з 1 роком стажу

Особисті фінанси
35
Підрахунок стажу для пенсії
Підрахунок стажу для пенсії
В Україні окремі категорії громадян можуть отримати пенсію навіть за наявності лише одного року страхового стажу. Йдеться про пенсію по інвалідності, яку призначають за певних умов. Хто має право на таку виплату та які вимоги до стажу встановлені законом — пояснили у Пенсійному фонді України.

Хто може оформити пенсію з одним роком стажу

Пенсія по інвалідності призначається людям, які повністю або частково втратили працездатність. При цьому не має значення, коли саме настала інвалідність — під час роботи, до працевлаштування чи після звільнення.
Інвалідність I, II або III групи встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які працюють у медичних закладах.
Право на таку пенсію регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для її призначення необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу — конкретна вимога залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності та її групи.

Який стаж потрібен

Для людей з інвалідністю I групи достатньо одного року страхового стажу, якщо інвалідність встановили до 25 років. Надалі вимога поступово зростає.
За законом діють такі вимоги щодо стажу залежно від віку встановлення інвалідності:
  • Для I групи: до 25 років — 1 рік стажу; 26−28 років — 2 роки; 29−31 рік — 3 роки; 32−34 роки — 4 роки; 35−37 років — 5 років; 38−40 років — 6 років; 41−43 роки — 7 років; 44−48 років — 8 років; 49−53 роки — 9 років; 54−59 років — 10 років. Після досягнення 60 років потрібно 15 років стажу.
  • Для II та III груп: до 23 років — 1 рік стажу; 24−26 років — 2 роки; 27−28 років — 3 роки; 29−31 рік — 4 роки; 32−33 роки — 5 років; 34−35 років — 6 років; 36−37 років — 7 років; 38−39 років — 8 років; 40−42 роки — 9 років; 43−45 років — 10 років; 46−48 років — 11 років; 49−51 рік — 12 років; 52−55 років — 13 років; 56−59 років — 14 років; від 60 років — 15 років стажу.
Раніше ми повідомляли, що у липні 2026 року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткові виплати. Хоча нової загальної індексації цього місяця не буде, окремі категорії громадян продовжать отримувати надбавки, а працюючим пенсіонерам перерахують виплати. Водночас у Верховній Раді вже обговорюють масштабну реформу пенсійної системи, яка має змінити підхід до нарахування пенсій у майбутньому.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяСтаж
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems