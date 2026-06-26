Для них збільшать пенсію вже у липні. Хто та скільки отримає від Пенсійного фонду?
У липні 2026 року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткові виплати. Хоча нової загальної індексації цього місяця не буде, окремі категорії громадян продовжать отримувати надбавки, а працюючим пенсіонерам перерахують виплати. Водночас у Верховній Раді вже обговорюють масштабну реформу пенсійної системи, яка має змінити підхід до нарахування пенсій у майбутньому.
Про це йдеться у відео Finance.ua.
В Україні готують зміни до пенсійної системи
Одним із ключових напрямів майбутньої пенсійної реформи є підвищення коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсією.
У парламенті вважають, що в майбутньому пенсія має становити щонайменше 40% від заробітної плати, а згодом цей показник планують збільшити до 60%. Досягти цього хочуть поетапно.
Окрему увагу планують приділити пенсійному забезпеченню мобілізованих військовослужбовців. Наразі право на пенсію за вислугу років мають лише кадрові військові, а сама система базується на нормах, які були сформовані багато років тому.
Також серед запланованих змін — уніфікація пенсійних правил для всіх громадян із збереженням чинного пенсійного віку — 60, 63 або 65 років залежно від страхового стажу.
Чи буде індексація пенсій у липні
Попри обговорення майбутньої реформи, у липні пенсійна система працюватиме за чинними правилами.
Нової загальної індексації цього місяця не передбачено, оскільки основне підвищення виплат відбулося навесні. Після березневого збільшення пенсій більш ніж на 12% уряд не планує проводити ще один масовий перерахунок у середині року.
Водночас окремі категорії пенсіонерів і надалі отримуватимуть доплати, передбачені законодавством.
Які виплати отримають ветерани
Для ветеранів продовжують діяти додаткові соціальні гарантії. Розмір надбавки становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - наразі це 648,75 грн.
Крім того, з урахуванням усіх передбачених доплат пенсія ветерана не може бути меншою, ніж 6 197 грн.
Учасники бойових дій також мають право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки — з 50 років за умови щонайменше 20 років стажу.
Вікові доплати залишаються чинними
Для цивільних пенсіонерів у липні продовжують діяти щомісячні вікові доплати.
Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років — до 300 грн;
- від 75 до 79 років — до 456 грн;
- від 80 років — до 570 грн.
Такі доплати автоматично нараховуються пенсіонерам, які відповідають установленим умовам.
Пенсійний фонд також продовжує перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Більше про виплати для різних категорій пенсіонерів дивіться у відео за посиланням:
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