Для них збільшать пенсію вже у липні. Хто та скільки отримає від Пенсійного фонду? Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

Для них збільшать пенсію вже у липні. Хто та скільки отримає від Пенсійного фонду?

У липні 2026 року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткові виплати. Хоча нової загальної індексації цього місяця не буде, окремі категорії громадян продовжать отримувати надбавки, а працюючим пенсіонерам перерахують виплати. Водночас у Верховній Раді вже обговорюють масштабну реформу пенсійної системи, яка має змінити підхід до нарахування пенсій у майбутньому.

Про це йдеться у відео Finance.ua.

В Україні готують зміни до пенсійної системи

Одним із ключових напрямів майбутньої пенсійної реформи є підвищення коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсією.

У парламенті вважають, що в майбутньому пенсія має становити щонайменше 40% від заробітної плати, а згодом цей показник планують збільшити до 60%. Досягти цього хочуть поетапно.

Окрему увагу планують приділити пенсійному забезпеченню мобілізованих військовослужбовців. Наразі право на пенсію за вислугу років мають лише кадрові військові, а сама система базується на нормах, які були сформовані багато років тому.

Також серед запланованих змін — уніфікація пенсійних правил для всіх громадян із збереженням чинного пенсійного віку — 60, 63 або 65 років залежно від страхового стажу.

Чи буде індексація пенсій у липні

Попри обговорення майбутньої реформи, у липні пенсійна система працюватиме за чинними правилами.

Нової загальної індексації цього місяця не передбачено, оскільки основне підвищення виплат відбулося навесні. Після березневого збільшення пенсій більш ніж на 12% уряд не планує проводити ще один масовий перерахунок у середині року.

Водночас окремі категорії пенсіонерів і надалі отримуватимуть доплати, передбачені законодавством.

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Які виплати отримають ветерани

Для ветеранів продовжують діяти додаткові соціальні гарантії. Розмір надбавки становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - наразі це 648,75 грн.

Крім того, з урахуванням усіх передбачених доплат пенсія ветерана не може бути меншою, ніж 6 197 грн.

Учасники бойових дій також мають право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки — з 50 років за умови щонайменше 20 років стажу.

Вікові доплати залишаються чинними

Для цивільних пенсіонерів у липні продовжують діяти щомісячні вікові доплати.

Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Такі доплати автоматично нараховуються пенсіонерам, які відповідають установленим умовам.

Пенсійний фонд також продовжує перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Більше про виплати для різних категорій пенсіонерів дивіться у відео за посиланням:

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