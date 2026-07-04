Чи можуть ФОПи отримати податкову знижку
У яких випадках підприємець може отримати податкову знижку
За які витрати можна отримати податкову знижку
- освіта. Оплата навчання у дитячих садках, школах, закладах професійної чи вищої освіти — для себе або членів сімʼї першого ступеня споріднення.
- оренда житла. Для внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які не мають у власності іншого житла.
- іпотека. Компенсація частини відсотків за іпотечним житловим кредитом.
- медицина. Витрати на допоміжні репродуктивні технології.
- страхування та пенсія. Внески за договорами страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.
- благодійність. Пожертви та благодійні внески неприбутковим організаціям — у межах 4% річного оподатковуваного доходу.
- усиновлення. Оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини.
- інвестиції. Витрати на придбання акцій підприємств — резидентів Дія.City.
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