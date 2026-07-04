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Чи можуть ФОПи отримати податкову знижку

Особисті фінанси
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ФОП і податкова знижка: що потрібно знати платникам податків
ФОП і податкова знижка: що потрібно знати платникам податків, Фото: magnific
Українці можуть повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб завдяки податковій знижці, якщо мають документально підтверджені витрати. Отримати податкову знижку можуть і фізичні особи-підприємці, однак лише як громадяни, а не в межах своєї підприємницької діяльності.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

У яких випадках підприємець може отримати податкову знижку

Як пояснюють у Податковій, реєстрація особи як підприємця сама по собі не дає права на податкову знижку щодо доходів від підприємницької діяльності.
ФОП може отримати податкову знижку, якщо одночасно працює за трудовим договором і отримує заробітну плату, з якої утримується ПДФО. Саме цей дохід може бути підставою для розрахунку податкової знижки.
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Також податкову знижку можуть оформити особи, які отримують дивіденди від володіння акціями або корпоративними правами юридичних осіб — резидентів Дія.City.
У такому разі до податкової знижки дозволено включити витрати на придбання відповідних акцій або корпоративних прав за умов, визначених Податковим кодексом України.
Фахівці наголошують, для отримання податкової знижки необхідно мати документи, які підтверджують понесені витрати.
Крім того, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують право на отримання знижки.

За які витрати можна отримати податкову знижку

Finance.ua вже писав, що українці, які офіційно отримують зарплату та сплачують податок на доходи фізичних осіб, можуть повернути частину витрат на навчання, іпотеку, оренду житла, медичні послуги та ін. завдяки податковій знижці.
За які витрати можна повернути кошти:
  • освіта. Оплата навчання у дитячих садках, школах, закладах професійної чи вищої освіти — для себе або членів сімʼї першого ступеня споріднення.
  • оренда житла. Для внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які не мають у власності іншого житла.
  • іпотека. Компенсація частини відсотків за іпотечним житловим кредитом.
  • медицина. Витрати на допоміжні репродуктивні технології.
  • страхування та пенсія. Внески за договорами страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.
  • благодійність. Пожертви та благодійні внески неприбутковим організаціям — у межах 4% річного оподатковуваного доходу.
  • усиновлення. Оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини.
  • інвестиції. Витрати на придбання акцій підприємств — резидентів Дія.City.
За матеріалами:
Finance.ua
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