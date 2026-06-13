Навчання, іпотека, оренда житла: за які витрати можна отримати податкову знижку Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Податкова знижка: за які витрати можна отримати компенсацію, Фото: magnific

Українці, які офіційно отримують зарплату та сплачують податок на доходи фізичних осіб, можуть повернути частину витрат на навчання, іпотеку, оренду житла, медичні послуги та ін. завдяки податковій знижці.

Про це повідомили фахівці платформи «Гаразд».

Хто може отримати податкову знижку

Податкова знижка дозволяє громадянам повернути частину ПДФО, якщо протягом року вони мали визначені законом витрати.

Претендувати на податкову знижку можуть резиденти України, які офіційно працюють і сплачують ПДФО із заробітної плати.

Водночас ФОПи не можуть скористатися цим механізмом, окрім випадків, коли вони також є найманими працівниками і отримують заробітну плату.

Для оформлення податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи, а також документи, що підтверджують витрати — договори, чеки або квитанції.

Подати декларацію можна:

через електронний кабінет платника податків;

у застосунку «Моя податкова»;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

особисто або через уповноважену особу.

Зробити це потрібно до 31 грудня року, що настає за звітним. У Таким чином, у 2026 році можна повернути частину податків за витрати, здійснені у 2025 році.

Експерти наголошують, право на податкову знижку не переноситься на наступні роки.

За які витрати можна повернути кошти:

освіта. Оплата навчання у дитячих садках, школах, закладах професійної чи вищої освіти — для себе або членів сімʼї першого ступеня споріднення.

Оплата навчання у дитячих садках, школах, закладах професійної чи вищої освіти — для себе або членів сімʼї першого ступеня споріднення. оренда житла. Для внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які не мають у власності іншого житла.

Для внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій, які не мають у власності іншого житла. іпотека. Компенсація частини відсотків за іпотечним житловим кредитом.

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Розмір повернення залежить від суми витрат і сплаченого ПДФО. Наприклад, при витратах на навчання у 80 тис. грн можна повернути 18% цієї суми (14 400 грн), але не більше за фактично сплачений податок за рік.

Як отримати податкову знижку через застосунок «Дія»

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою КЕП на порталі «Дія» та обрати послугу «Податкова декларація про майновий стан і доходи».

Перевірте інформацію про доходи та додайте документи, що підтверджують витрати.

Після цього потрібно вказати банківський рахунок для зарахування коштів, підписати декларацію КЕП та надіслати її на розгляд.

Коли надійдуть кошти

Сума податкової знижки буде зарахована на ваш банківський рахунок або надіслана поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації.

Податкова має здійснити виплату протягом 60 календарних днів із моменту отримання декларації.

Якщо під час перевірки будуть виявлені порушення, заявника повідомлять про зміну суми відшкодування або відмову у його наданні.

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