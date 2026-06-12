Для чого потрібні свідки під час оформлення заповіту — деталі Сьогодні 19:00 — Нерухомість

Для чого потрібні свідки під час оформлення заповіту — деталі

Щоб заповіт мав повну юридичну силу і його було складно оскаржити в суді, закон встановлює низку важливих механізмів. Однією з таких гарантій є участь свідків.

Про це йдеться в статті 1253 Цивільного кодексу України

Інколи складений без них заповіт, можуть визнати недійсним.

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Коли треба свідки

Свідки виступають незалежними учасниками процесу, які підтверджують, що все відбувається відповідно до закону.

Своїми підписами вони засвідчують, що:

нотаріус або інша уповноважена особа правильно виконали всі необхідні процедури;

виконали всі необхідні процедури; людина складає заповіт добровільно , розуміє зміст своїх дій і не перебуває під тиском чи впливом інших осіб;

, розуміє зміст своїх дій і не перебуває під тиском чи впливом інших осіб; якщо заповідач через стан здоров’я не може підписати документ самостійно, це робить інша людина лише за його згодою та в його присутності.

Перед підписанням свідки повинні особисто ознайомитися з текстом заповіту. Також до документа вносяться їхні особисті та паспортні дані.

Закон вимагає присутності щонайменше 2 свідків, якщо людина через хворобу, фізичні обмеження або інші особливості здоров’я не може самостійно прочитати текст заповіту.

Свідки обов’язкові, коли документ посвідчує не нотаріус, а інша посадова особа, яка має на це право.

недійсним. Нікчемним вважається документ, складений особою, яка не мала права його складати, або оформлений із порушенням вимог щодо форми чи посвідчення. Раніше Finance.ua писав , як визнати заповіт. Нікчемним вважається документ, складений особою, яка не мала права його складати, або оформлений із порушенням вимог щодо форми чи посвідчення.

У таких випадках нотаріус самостійно відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо виявить порушення. Судове рішення для цього не потрібне. Якщо ж заінтересована особа не погоджується з діями нотаріуса, вона може звернутися до суду.

Також при укладенні заповіту можна визначити не лише основного , а й підпризначеного спадкоємця — особу, яка успадкує майно у випадку, якщо основний спадкоємець відмовиться або не зможе його прийняти.

Заповідач має право визначити іншу особу, яка успадкує його майно у випадку, якщо основний спадкоємець за певних обставин не зможе це зробити. Підпризначений спадкоємець набуває право на майно, якщо основний спадкоємець:

помирає до відкриття спадщини;

відмовляється від спадщини;

не приймає спадщину або втрачає на неї право.

Спадщина відкривається в день смерті власника майна (або коли його офіційно визнають померлим). Якщо основний спадкоємець уже помер до цього моменту, спадщину отримує підпризначений.

Війна змінює багато правил, які діяли за мирного часу. Не виняток і низка нотаріальних дій, які регламентували порядок спадкування. В умовах війни всі вони спрощуються, а коло тих осіб, які мали повноваження на посвідчення документів, розширюється. Це стосується і складання заповітів та прийняття спадщини. Про все це йдеться в нашій статті:

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