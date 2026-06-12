Раніше Finance.ua писав, як визнати заповіт недійсним. Нікчемним вважається документ, складений особою, яка не мала права його складати, або оформлений із порушенням вимог щодо форми чи посвідчення.
У таких випадках нотаріус самостійно відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо виявить порушення. Судове рішення для цього не потрібне. Якщо ж заінтересована особа не погоджується з діями нотаріуса, вона може звернутися до суду.
Також
при укладенні заповіту можна визначити не лише основного, а й підпризначеного спадкоємця — особу, яка успадкує майно у випадку, якщо основний спадкоємець відмовиться або не зможе його прийняти.
Заповідач має право визначити іншу особу, яка успадкує його майно у випадку, якщо основний спадкоємець за певних обставин не зможе це зробити. Підпризначений спадкоємець набуває право на майно, якщо основний спадкоємець:
помирає до відкриття спадщини;
відмовляється від спадщини;
не приймає спадщину або втрачає на неї право.
Спадщина відкривається в день смерті власника майна (або коли його офіційно визнають померлим). Якщо основний спадкоємець уже помер до цього моменту, спадщину отримує підпризначений.
Війна змінює багато правил, які діяли за мирного часу. Не виняток і низка нотаріальних дій, які регламентували порядок спадкування. В умовах війни всі вони спрощуються, а коло тих осіб, які мали повноваження на посвідчення документів, розширюється. Це стосується і складання заповітів та прийняття спадщини. Про все це йдеться в нашій статті: