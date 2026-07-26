Де в Україні оренда житла «зʼїдає» майже всю зарплату Сьогодні 10:19 — Нерухомість

Де в Україні найважче орендувати житло, Фото: magnific

У деяких містах України оренда житла «зʼїдає» майже весь дохід. Найдорожче винаймати житло в Ужгороді, де за однокімнатну квартиру доводиться віддавати близько 75% середньої зарплати, а оренда двокімнатного житла навіть перевищує місячний дохід.

Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Де оренда однокімнатки найдорожча

Найдорожчим містом є Ужгород. Тут на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити близько 75% середньої зарплати.

До міст із найдорожчою орендою також увійшли:

Львів — 66% середньої зарплати;

Івано-Франківськ — 65%;

Луцьк — 60%.

Водночас у Києві оренда однокімнатки обходиться приблизно у 51% середнього доходу (на 9% менше, ніж рік тому).

Який відсоток зарплати йде на оренду однокімнатного житла у містах України, Інфографіка: ЛУН

Найменші ціни нині фіксують у прифронтових містах. Зокрема, у Харкові за однокімнатне житло потрібно витратити близько 26% середньої зарплати, у Миколаєві — 29%, у Сумах — 31%, у Запоріжжі — 32%, а в Херсоні — лише 18%.

Двокімнатні квартири

Аналітики зазначають, орендувати двокімнатну квартиру в західних містах самотужки майже неможливо.

В Ужгороді вартість двокімнаток уже перевищує середній місячний заробіток — для оренди такого житла потрібно 114% середньої зарплати.

У Львові та Києві оренда двокімнатної квартири «зʼїдає» 80% середнього доходу.

Водночас у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах та Житомирі на оренду 2-кімнатної квартири йде менше половини місцевого заробітку.

Який відсоток зарплати йде на оренду двокімнатного житла у містах України, Інфографіка: ЛУН

Раніше Finance.ua писав , що стандартний перший внесок за державною програмою пільгової іпотеки «єОселя» становить від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років його можуть знизити до 10%. Залежно від міста та цін на нерухомість, на накопичення цієї суми українцям може знадобитися від 8 місяців до понад двох років, якщо відкладати весь заробіток.

Щоб накопичити на перший внесок за найдоступнішу однокімнатну квартиру, жителю Києва потрібно зібрати близько 383 тис. грн. За середньої зарплати це майже 11 місяців роботи, якщо не витрачати зароблені кошти.

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