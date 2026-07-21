Україні потрібен мільйон квартир для повернення ВПО: голова Укрфінжитла про дефіцит житла

Серед пріоритетних напрямів розвитку «Укрфінжитла» Мецгер назвав запровадження соціального орендного житла та механізму оренди з правом викупу (Rent-to-Own). За його словами, ці інструменти мають доповнити програму «єОселя».
За весь час дії програми «єОселя» кредити за категорією внутрішньо переміщених осіб отримали 2 188 позичальників.
Водночас загальна кількість учасників програми зі статусом ВПО є більшою — 4 852 особи, оскільки частина з них оформлювала кредити за іншими категоріями, зокрема як військовослужбовці, медичні працівники або педагоги.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову парламентського Комітету з питань організації державної влади Олену Шуляк писав, що інформація про нібито наміри Верховної Ради знести понад 30 тис. багатоквартирних будинків, зокрема «хрущовок», не відповідає дійсності.
Показник у понад 30 тис. об’єктів стосується загальної кількості аварійних багатоквартирних будинків, зафіксованої станом на 2019 рік. До цього переліку входять будівлі різних періодів забудови, а не лише «хрущовки». Зокрема, йдеться про будинки, зведені до 1919 року, а також окремі новобудови, побудовані у 2010-х роках, які також були визнані аварійними. Водночас законопроєкт, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, не передбачає примусового чи масового знесення житлового фонду.