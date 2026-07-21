Україні потрібен мільйон квартир для повернення ВПО: голова Укрфінжитла про дефіцит житла Сьогодні 15:05 — Нерухомість

Україні потрібно щонайменше 1 млн квартир для ВПО

Для того щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому або облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 млн квартир.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

Дефіцит житла

За словами Мецгера, потреба в одному мільйоні квартир є лише першочерговою частиною значно масштабнішої житлової проблеми.

За оцінками, підготовленими спільно зі Світовим банком, загальний дефіцит житлового фонду в Україні становить близько 600 млн кв. м, що еквівалентно приблизно 24 трлн грн.

Із цього обсягу:

450 млн кв. м — історично накопичений за останні 30 років дефіцит якісного та енергоефективного житла, якщо орієнтуватися на європейські стандарти забезпеченості житлом;

150 млн кв. м — житло, втрачене або зруйноване внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Це майже 13% усього житлового фонду країни.

«єОселі» недостатньо для вирішення проблеми

Мецгер наголосив, що державна пільгова іпотечна програма «єОселя» не є єдиним і достатнім інструментом для подолання такого масштабного дефіциту житла.

За його словами, у світі одночасно працює кілька механізмів забезпечення житлом: іпотека, оренда з правом викупу, лізинг і соціальний фонд житла.

В Україні держава поки що повноцінно реалізувала лише іпотеку. Соціальної оренди наразі практично немає. Цей інструмент, за словами голови «Укрфінжитла», ще належить створити.

Які нові програми планують запровадити

Серед пріоритетних напрямів розвитку «Укрфінжитла» Мецгер назвав запровадження соціального орендного житла та механізму оренди з правом викупу (Rent-to-Own). За його словами, ці інструменти мають доповнити програму «єОселя».

За весь час дії програми «єОселя» кредити за категорією внутрішньо переміщених осіб отримали 2 188 позичальників.

Водночас загальна кількість учасників програми зі статусом ВПО є більшою — 4 852 особи, оскільки частина з них оформлювала кредити за іншими категоріями, зокрема як військовослужбовці, медичні працівники або педагоги.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову парламентського Комітету з питань організації державної влади Олену Шуляк писав , що інформація про нібито наміри Верховної Ради знести понад 30 тис. багатоквартирних будинків, зокрема «хрущовок», не відповідає дійсності.

Показник у понад 30 тис. об’єктів стосується загальної кількості аварійних багатоквартирних будинків, зафіксованої станом на 2019 рік. До цього переліку входять будівлі різних періодів забудови, а не лише «хрущовки». Зокрема, йдеться про будинки, зведені до 1919 року, а також окремі новобудови, побудовані у 2010-х роках, які також були визнані аварійними. Водночас законопроєкт, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, не передбачає примусового чи масового знесення житлового фонду.

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