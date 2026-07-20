Як війна змінила первинний ринок Києва: де купують найбільше (тенденції та прогнози) Сьогодні 15:00 — Нерухомість

Як війна змінила первинний ринок Києва: де купують найбільше (тенденції та прогнози)

Повномасштабна війна не лише змінила критерії вибору житла, а й фактично перекроїла карту первинного ринку Києва.

Раніше покупці орієнтувалися насамперед на престижність району та близькість до центру, то сьогодні визначальними стали транспортна доступність, автономність будинку, укриття та сформована інфраструктура.

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Таких висновків дійшли аналітики компанії « Інтергал-Буд », проаналізувавши старти продажів нових житлових комплексів та нових черг існуючих проєктів, структуру попиту на первинному ринку столиці, транспортну доступність та тенденції розвитку районів Києва за останні декілька років.

До 2022 року

Якщо до 2022 року найбільша девелоперська активність була більш рівномірно розподілена між центральними та правобережними районами столиці, то після 2022 року нові проєкти дедалі частіше стартують у районах, які поєднують сучасну забудову, хорошу транспортну доступність і сформовану інфраструктуру. Саме ці фактори сьогодні визначають географію нового будівництва.

Як нині

За даними аналітиків компанії, у 2025 році найбільша кількість стартів продажів нових житлових комплексів та нових черг у вже реалізованих проєктах припала на Дарницький район - 27% усіх стартів продажів у столиці.

Другим став Голосіївський район із 19%,

далі — Оболонський 13%,

Шевченківський - 11%,

Святошинський - 9%,

ще близько 20% стартів припало на решту районів столиці.

Тенденції

Така структура пропозиції свідчить, що девелоперська активність дедалі більше зміщується з центральних районів до локацій із потенціалом комплексного розвитку, відображаючи зміну купівельних пріоритетів.

Якщо до 2022 року покупці порівнювали лівий і правий берег, престижність району чи відстань до центру міста, то сьогодні основними критеріями вибору стали практичність, комфорт повсякденного життя.

Що шукають покупці

Під час вибору квартири покупці насамперед звертають увагу на вартість житла, транспортну доступність:

(передусім близькість до метро), укриттів, автономних систем живлення будинку, можливість швидко дістатися роботи навіть під час повітряних тривог,

а також сформовану соціальну інфраструктуру - школи, дитячі садки, медичні заклади та супермаркети.

Загалом найбільша концентрація нового житла біля метро сьогодні спостерігається саме у східних та південно-східних районах столиці.

Лідери продажів

Лідером за концентрацією житла у пішій доступності від метро є Дарницький район, де в радіусі 15 хвилин від станцій розташовано приблизно 70-74 тис. квартир.

Друге місце посідає Голосіївський район (53-57 тис. квартир), третє — Оболонський (40-42 тис. квартир).

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До районів із високою концентрацією житла біля метро також належать Шевченківський (45-48 тис. квартир) та Святошинський (33-35 тис. квартир).

Саме ці локації сьогодні концентрують найбільший обсяг нової пропозиції та залишаються найбільш привабливими для покупців, поєднуючи сучасний житловий фонд, наявність метро та сформовану міську інфраструктуру.

Лівий берег не відстає

Найпомітнішою зміною останніх років стало посилення позицій Лівого берега. Дарницький район, де припадає близько чверті всіх стартів продажів нових проєктів і нових черг житлових комплексів Києва, поєднує найвищу девелоперську активність, найбільшу концентрацію квартир у пішій доступності від метро та один із найбільших сучасних житлових фондів столиці. Разом із Дніпровським районом він формує найбільший кластер нової житлової забудови Києва, що фактично вирівнює конкурентні позиції Лівого та Правого берегів.

Головною конкурентною перевагою сьогодні стає вже не престижність району, а баланс між ціною, транспортною доступністю, сучасною забудовою та якістю повсякденного життя. Фактично ринок житла Києва став «мікрорайонним»: між собою конкурують уже не райони, а окремі локації, які пропонують найкраще поєднання безпеки, транспортної доступності, сучасної забудови та готової інфраструктури.

Прогнози

На думку аналітиків компанії «Інтергал-Буд», якщо нинішні тенденції збережуться, після завершення війни найбільший потенціал зростання вартості житла матимуть райони, які вже сьогодні поєднують новий житловий фонд, розвинену транспортну інфраструктуру, зелені зони та можливості для комплексного розвитку територій.

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