0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як війна змінила первинний ринок Києва: де купують найбільше (тенденції та прогнози)

Нерухомість
47
Як війна змінила первинний ринок Києва: де купують найбільше (тенденції та прогнози)
Як війна змінила первинний ринок Києва: де купують найбільше (тенденції та прогнози)
Повномасштабна війна не лише змінила критерії вибору житла, а й фактично перекроїла карту первинного ринку Києва.
Раніше покупці орієнтувалися насамперед на престижність району та близькість до центру, то сьогодні визначальними стали транспортна доступність, автономність будинку, укриття та сформована інфраструктура.
Таких висновків дійшли аналітики компанії «Інтергал-Буд», проаналізувавши старти продажів нових житлових комплексів та нових черг існуючих проєктів, структуру попиту на первинному ринку столиці, транспортну доступність та тенденції розвитку районів Києва за останні декілька років.

До 2022 року

Якщо до 2022 року найбільша девелоперська активність була більш рівномірно розподілена між центральними та правобережними районами столиці, то після 2022 року нові проєкти дедалі частіше стартують у районах, які поєднують сучасну забудову, хорошу транспортну доступність і сформовану інфраструктуру. Саме ці фактори сьогодні визначають географію нового будівництва.

Як нині

За даними аналітиків компанії, у 2025 році найбільша кількість стартів продажів нових житлових комплексів та нових черг у вже реалізованих проєктах припала на Дарницький район - 27% усіх стартів продажів у столиці.
  • Другим став Голосіївський район із 19%,
  • далі — Оболонський 13%,
  • Шевченківський - 11%,
  • Святошинський - 9%,
  • ще близько 20% стартів припало на решту районів столиці.

Тенденції

Така структура пропозиції свідчить, що девелоперська активність дедалі більше зміщується з центральних районів до локацій із потенціалом комплексного розвитку, відображаючи зміну купівельних пріоритетів.
Якщо до 2022 року покупці порівнювали лівий і правий берег, престижність району чи відстань до центру міста, то сьогодні основними критеріями вибору стали практичність, комфорт повсякденного життя.
Читайте також

Що шукають покупці

Під час вибору квартири покупці насамперед звертають увагу на вартість житла, транспортну доступність:
  • (передусім близькість до метро), укриттів, автономних систем живлення будинку, можливість швидко дістатися роботи навіть під час повітряних тривог,
  • а також сформовану соціальну інфраструктуру - школи, дитячі садки, медичні заклади та супермаркети.
Загалом найбільша концентрація нового житла біля метро сьогодні спостерігається саме у східних та південно-східних районах столиці.

Лідери продажів

Лідером за концентрацією житла у пішій доступності від метро є Дарницький район, де в радіусі 15 хвилин від станцій розташовано приблизно 70-74 тис. квартир.
Друге місце посідає Голосіївський район (53-57 тис. квартир), третє — Оболонський (40-42 тис. квартир).
Читайте також
До районів із високою концентрацією житла біля метро також належать Шевченківський (45-48 тис. квартир) та Святошинський (33-35 тис. квартир).
Саме ці локації сьогодні концентрують найбільший обсяг нової пропозиції та залишаються найбільш привабливими для покупців, поєднуючи сучасний житловий фонд, наявність метро та сформовану міську інфраструктуру.

Лівий берег не відстає

Найпомітнішою зміною останніх років стало посилення позицій Лівого берега. Дарницький район, де припадає близько чверті всіх стартів продажів нових проєктів і нових черг житлових комплексів Києва, поєднує найвищу девелоперську активність, найбільшу концентрацію квартир у пішій доступності від метро та один із найбільших сучасних житлових фондів столиці. Разом із Дніпровським районом він формує найбільший кластер нової житлової забудови Києва, що фактично вирівнює конкурентні позиції Лівого та Правого берегів.
Читайте також
Головною конкурентною перевагою сьогодні стає вже не престижність району, а баланс між ціною, транспортною доступністю, сучасною забудовою та якістю повсякденного життя. Фактично ринок житла Києва став «мікрорайонним»: між собою конкурують уже не райони, а окремі локації, які пропонують найкраще поєднання безпеки, транспортної доступності, сучасної забудови та готової інфраструктури.

Прогнози

На думку аналітиків компанії «Інтергал-Буд», якщо нинішні тенденції збережуться, після завершення війни найбільший потенціал зростання вартості житла матимуть райони, які вже сьогодні поєднують новий житловий фонд, розвинену транспортну інфраструктуру, зелені зони та можливості для комплексного розвитку територій.
Місце для вашої реклами
Ми писали, що вибір між орендою квартири та іпотекою в Україні вже давно став класичною дилемою.
Що ж раціональніше сьогодні з фінансової точки зору? Finance.ua проаналізував обидва варіанти, спираючись на актуальні умови кредитування, супутні витрати та приховані фінансові ризики.

Оренда житла чи іпотека на власну квартиру: що вигідніше для українців у сучасних реаліях?

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКупівля квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems