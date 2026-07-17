Що зміниться у програмі «єОселя» з 17 липня Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Що зміниться у програмі «єОселя» з 17 липня

Із 17 липня 2026 року набувають чинності оновлені умови державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя».

Ці зміни, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 794, пише УНН.

Що передбачається

Зміни розширюють перелік отримувачів кредитів під 3%, переглядають нормативну площу житла, спрощують перевірку доходів і дозволяють залучати поручителів, які не є членами сім’ї.

Головна новація

Стосується ветеранів та родин загиблих захисників. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих або померлих ветеранів, а також сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України зможуть отримувати «єОселю» під 3% у перші десять років і 6% із 11-го року.

Пільгові умови також поширять на військовослужбовців із числа резервістів, призваних в особливий період, та членів їхніх сімей. Резервістам, які уклали кредитні договори з 11 січня до 17 липня 2026 року, позику перерахують за новими умовами від дати оформлення, якщо вони відповідають вимогам програми.

Для інших ветеранів і родин загиблих нові ставки діятимуть лише для кредитів, оформлених після набрання змінами чинності. Пільговий статус банк перевірятиме під час ухвалення рішення, повторно підтверджувати його не доведеться.

Нові умови отримання пільгової іпотеки

Із 17 липня також змінять норми площі, які враховують під час перевірки наявного у сім’ї житла та вибору нерухомості для купівлі.

Нормативна площа квартири становитиме 52,5 кв. м для однієї людини та 73,5 кв. м для сім’ї з двох або трьох осіб. На кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, додаватимуть 21 кв. м. Максимум — 115,5 кв. м.

Для житлових будинків встановили показник у 62,5 кв. м для однієї людини та 83,5 кв. м для родини з двох або трьох осіб. На кожного наступного члена сім’ї додаватимуть 21 кв. м, але не більше 125,5 кв. м загалом. До складу сім’ї зараховуватимуть також і дітей віком до 21 року.

Житло на тимчасово окупованих територіях, у районах активних бойових дій, а також нерухомість, знищену внаслідок війни, не враховуватимуть під час визначення забезпеченості заявника житлом.

Крім того, банк зможе враховувати доходи поручителів, які не є членами сім’ї позичальника. Також з’явиться майновий поручитель, який може надати власну нерухомість або майнові права як додаткове забезпечення. За згодою заявника відомості про доходи та платоспроможність отримуватимуть із державних реєстрів.

Хто може скористатися оновленою програмою

Подати заявку можуть громадяни України, які відповідають вимогам програми, мають недостатню житлову площу та здатні обслуговувати кредит.

Пільгова ставка 3% доступна визначеним категоріям військових і силовиків, медикам, педагогам, науковцям, а з 17 липня — також ветеранам, родинам загиблих захисників і резервістам, призваним в особливий період.

ВПО та інші громадяни без власного житла або з житлом меншої за нормативну площі можуть скористатися базовою ставкою 7%. Водночас відповідність критеріям не гарантує отримання позики: банк перевіряє доходи, боргове навантаження, кредитну історію та обраний об’єкт.

Уряд також передбачив можливість сплачувати перший внесок житловим ваучером для ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Запуск механізму залежить від змін до законодавства про іпотеку.

Як подати заявку

Заявка подається в застосунку «Дія». У розділі «Послуги» потрібно обрати «єОселя», зазначити склад сім’ї, доходи, параметри бажаного житла, суму першого внеску та строк кредитування. Потім заявник обирає банк і підписує заявку електронним підписом.

Раніше йшлося , що аналітики Dim. Ria дослідили ринок нерухомості, доступної за програмами «єОселя» та «єВідновлення». Виявилося, що ціни на такі квартири можуть суттєво відрізнятися від середньоринкових, а попит у низці регіонів значно перевищує кількість доступних пропозицій.

Дослідження показало, що вартість житла, доступного за державними програмами, суттєво залежить від регіону.

Найдорожчі квартири пропонують у Києві — середня ціна однокімнатного житла становить 94,9 тис. доларів, що на 13% вищеза середню ринкову вартість.

Водночас у Львівській області така квартира коштує в середньому 73 тис. доларів, що на 9% менше за середньоринковий показник.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.