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Де квартири за «єОселею» дешевші, ніж ринкові — інфографіка

Особисті фінанси
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Житло у новобудові
Житло у новобудові
Аналітики Dim. Ria дослідили ринок нерухомості, доступної за програмами «єОселя» та «єВідновлення». Виявилося, що ціни на такі квартири можуть суттєво відрізнятися від середньоринкових, а попит у низці регіонів значно перевищує кількість доступних пропозицій.

Як відрізняються ціни

Дослідження показало, що вартість житла, доступного за державними програмами, суттєво залежить від регіону.
Найдорожчі квартири пропонують у Києві — середня ціна однокімнатного житла становить 94,9 тис. доларів, що на 13% вище за середню ринкову вартість.
Водночас у Львівській області така квартира коштує в середньому 73 тис. доларів, що на 9% менше за середньоринковий показник.
Найбільша різниця між цінами житла за держпрограмами та середньоринковими зафіксована у таких регіонах:
  • Івано-Франківська область — 62,3 тис. доларів (-21% до ринку);
  • Запорізька область — 19,2 тис. доларів (+19%);
  • Одеська область — 54,9 тис. доларів (-13%);
  • Київ — 94,9 тис. доларів (+13%);
  • Волинська область — 57,1 тис. доларів (+12%);
  • Закарпатська область — 72,1 тис. доларів (+10%);
  • Миколаївська область — 24,4 тис. доларів (+10%).
Де квартири за «єОселею» дешевші, ніж ринкові — інфографіка

Скільки житла доступно за державними програмами

Станом на червень 2026 року трохи більше чверті (26,8%) усіх оголошень про продаж житла підходили під програму «єВідновлення», тоді як за програмою «єОселя» доступними були 8,8% пропозицій.
Найбільша частка житла для учасників «єОселі» представлена у Київській (16,9%), Волинській (16,1%), Сумській (11%) та Рівненській (9,9%) областях. Найменше таких пропозицій зафіксували у Запорізькій (1%), Миколаївській (2%) та Одеській (3,9%) областях.
Де квартири за «єОселею» дешевші, ніж ринкові — інфографіка
Для програми «єВідновлення» найбільше відповідного житла пропонують у Сумській (56,2%), Черкаській (52,4%), Львівській (43,9%) та Дніпропетровській (41,2%) областях.
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Де квартири за «єОселею» дешевші, ніж ринкові — інфографіка

Де попит перевищує пропозицію

Найактивніше житло за програмою «єОселя» українці шукають у Київській області, Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
Де квартири за «єОселею» дешевші, ніж ринкові — інфографіка
Водночас дослідження показало суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією. Найгостріший дефіцит спостерігається у Запорізькій області, де на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області це співвідношення становить 1:11, а у Чернівецькій — 1:10.
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Попит на житло за програмою «єВідновлення» значно нижчий. У більшості регіонів частка відповідних пошукових запитів не перевищує 1% від загальної кількості, а найвищий показник зафіксовано в Одеській області — 1,4%.
Де квартири за «єОселею» дешевші, ніж ринкові — інфографіка
Рануше ми повідомляли, що ринок житла в Україні формально живий — угоди укладаються, ціни змінюються, іпотека працює. Проте для більшості родин купівля власної оселі без позики залишається малодоступною, а іпотека — вибірково доступною. Чи реально купити квартиру на українські зарплати — читайте за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІпотекаЄОселя
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