Інвалідність не захищає автоматично: кого можуть мобілізувати Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Інвалідність не захищає автоматично: кого можуть мобілізувати

Мобілізація осіб з інвалідністю в Україні — тема, яка залишається актуальною протягом усього воєнного стану. Принципових змін у правилах призову для цієї категорії громадян у липні 2026 року не передбачається.

Однак важливо розуміти, що сама по собі наявність інвалідності не гарантує автоматичного захисту від мобілізації — слід вчасно оформити документи та стежити за їхнім терміном дії.

Згідно з документом, право на відстрочку мають чоловіки з будь-якою групою інвалідності — I, II та III. Але якщо говорити про те, яка інвалідність не підлягає мобілізації, відповідь однозначна — будь-яка офіційно підтверджена.

Як уже зазначалося вище, тут важливо розуміти одну деталь — сам факт інвалідності не дає відстрочку автоматично.

Це означає, що громадянин зобов’язаний самостійно подати заяву та оформити відстрочку — через додаток Резерв+, ЦНАП або особисто в ТЦК та СП. Якщо цього не зробити, то співробітники ТЦК можуть направити особу на військово-лікарську комісію для підтвердження статусу.

Щоб оформити відстрочку за інвалідністю, якщо особа звертається особисто, знадобляться:

документ, що підтверджує інвалідність;

військово-реєстраційні документи;

посвідчення особи;

ІПН;

заява про надання відстрочки.

Відстрочка від мобілізації за інвалідністю може надаватися на 6 або 12 місяців, або бути безстроковою, залежно від діагнозу. Якщо інвалідність встановлена на певний термін, після його закінчення відстрочку потрібно поновлювати. У більшості випадків продовження відбувається автоматично через реєстри, але краще перевірити статус у Резерв+.

УНІАН За матеріалами:

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