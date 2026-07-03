Інвалідність не захищає автоматично: кого можуть мобілізувати

Мобілізація осіб з інвалідністю в Україні — тема, яка залишається актуальною протягом усього воєнного стану. Принципових змін у правилах призову для цієї категорії громадян у липні 2026 року не передбачається.
Однак важливо розуміти, що сама по собі наявність інвалідності не гарантує автоматичного захисту від мобілізації — слід вчасно оформити документи та стежити за їхнім терміном дії.
Згідно з документом, право на відстрочку мають чоловіки з будь-якою групою інвалідності — I, II та III. Але якщо говорити про те, яка інвалідність не підлягає мобілізації, відповідь однозначна — будь-яка офіційно підтверджена.
Як уже зазначалося вище, тут важливо розуміти одну деталь — сам факт інвалідності не дає відстрочку автоматично.
Це означає, що громадянин зобов’язаний самостійно подати заяву та оформити відстрочку — через додаток Резерв+, ЦНАП або особисто в ТЦК та СП. Якщо цього не зробити, то співробітники ТЦК можуть направити особу на військово-лікарську комісію для підтвердження статусу.
Щоб оформити відстрочку за інвалідністю, якщо особа звертається особисто, знадобляться:
документ, що підтверджує інвалідність;
військово-реєстраційні документи;
посвідчення особи;
ІПН;
заява про надання відстрочки.
Відстрочка від мобілізації за інвалідністю може надаватися на 6 або 12 місяців, або бути безстроковою, залежно від діагнозу. Якщо інвалідність встановлена на певний термін, після його закінчення відстрочку потрібно поновлювати. У більшості випадків продовження відбувається автоматично через реєстри, але краще перевірити статус у Резерв+.