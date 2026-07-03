Кабмін затвердив нові терміни та правила для шкіл Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Кабінет міністрів затвердив тривалість та ключові особливості освітнього процесу для закладів загальної середньої освіти на 2026−2027 роки.

Головний акцент урядового рішення — максимальна децентралізація та адаптація графіків під безпекову ситуацію в кожному окремому регіоні.

Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, навчання розпочнеться традиційно — 1 вересня. Проте фінал освітнього процесу буде суттєво зміщений у літо.

Старт за графіком

Офіційна тривалість майбутнього навчального року збільшиться. Згідно з рішенням уряду, освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2027 року.

Таке подовження не означає, що діти обов’язково сидітимуть за партами весь перший місяць літа. Продовження юридичних меж навчального року — це необхідна «подушка безпеки» для української системи освіти. Додатковий час потрібен, щоб школи мали змогу гнучко наздогнати програму в разі ймовірних блекаутів, затяжних повітряних тривог чи вимушених канікул у зимовий період. Головна мета Кабміну — забезпечити безперервність навчання навіть за найскладніших умов.

Формат навчання

Попри єдину дату старту, формат уроків (очний, дистанційний чи змішаний) у кожній громаді відрізнятиметься. Загальнонаціонального шаблону не буде.

Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти самостійно вирішуватимуть, як функціонуватимуть школи в кожній окремій громаді. Ключовим фактором при виборі формату стане безпекова ситуація в регіоні та наявність надійно облаштованих укриттів.

Завдяки цьому рішенню місцева влада зможе оперативно реагувати на виклики війни, не чекаючи додаткових вказівок з Києва, та гнучко організовувати навчання залежно від близькості до лінії фронту чи специфіки загроз.

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