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НБУ презентував срібну пам’ятну монету (фото, деталі)

Особисті фінанси
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НБУ презентував срібну пам’ятну монету (фото, деталі)
НБУ презентував срібну пам’ятну монету (фото, деталі)
До дня народження США НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки».
Сьогодні її презентував Голова НБУ Андрій Пишний під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди ювілею проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
НБУ презентував срібну пам’ятну монету (фото, деталі)
«За ці два з половиною століття Сполучені Штати Америки пройшли шлях від молодої республіки до когорти великих держав, що визначають сучасний світ. Для українців ця історія має особливе значення. Ми добре знаємо, що незалежність ніколи не є подарунком долі. Її потрібно здобувати, захищати і відстоювати щодня. У різні століття наші країни проходили власний шлях до утвердження свободи та незалежності. Але в основі цього шляху завжди була одна спільна переконаність: народ має право сам визначати своє майбутнє. Україна щиро шанує своїх американських друзів. Саме на знак поваги і вдячності Національний банк презентує срібну пам’ятну монету „250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки“. Це наша присвята багаторічному партнерству України та США», — сказав Голова НБУ Андрій Пишний.

Про монету

Номінал пам’ятної монети 10 гривень.
Вона виготовлена зі срібла, масою — 31,1 г.
На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова «Многії літа!».
На реверсі монети поруч зображено монументи «Статуя Свободи» і «Батьківщина-мати» із символічним вогнем свободи, що уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності США й України.
Художник — Володимир Таран.
Тираж — 3 000 штук.

Де купити

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.
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Ми також писали вчора, що НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном. Викарбувана із золота, вона називається «Архістратиг Михаїл» і коштує 63 578 грн. При цьому на продаж монет встановлено ліміт — кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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