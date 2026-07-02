0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)

Особисті фінанси
5
НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
Інвестування в монети є своєрідним захистом від інфляції. Золото, срібло та інші метали, що використовуються для виготовлення монет, зберігають свою вартість навіть за часи економічної нестабільності. За допомогою монет можна добре диверсифікувати свій загальний портфель.
Нині НБУ продає пам’ятну монету номіналом 20 грн.

Ціна

Викарбувана із золота, вона називається «Архістратиг Михаїл» і коштує 63 578 грн. При цьому на продаж монет встановлено ліміт — кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук. Про це повідомили в самому НБУ.
«Пам'ятна монета присвячена архангелу Михаїлу — одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює „небесне воїнство ангелів“ і вважається заступником тих, хто відстоює справедливість. Сьогодні образ архангела Михаїла присутній в атрибутиці українських військ, уособлюючи непримиренну боротьбу зі злом та духовну підтримку українських захисників», — йдеться в описі монети.
НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
На аверсі монети зображено стилізований лавровий вінок. Як пояснили в Нацбанку, він символізує славу і перемогу.
НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
Також на нього поміщено малий Державний Герб України, під яким напис — «Україна». А крім того:
  • номінал;
  • графічний знак гривні;
  • логотип НБУ;
  • напис «Національний банк України»;
  • рік карбування;
  • позначення металу, його проби та маси в чистоті.
Тло аверсу — патерн із ММ-14 «Малюнок маскувальний зразка 2014 року». Він також відомий як «піксель» і «український піксель».
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані:
  • стилізовані силуети воїнів Збройних сил України,
  • вертольоти,
  • протитанкові їжаки.
По колу напис: «…за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» Це — рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки».
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, інвестуванням в монети називають процес, який полягає в придбанні монет певного типу та цінности з метою або збереження вартості вже наявних власних активів, або отримання з цього прибутку. Саме про те, як як почати займатися цією справою, в цьому матеріалі і розповідав Finance.ua.

Як почати інвестувати в монети: покроковий гід для початківців

Також Finance.ua в статті надавав приклади монет, наявність або придбання яких можуть стати приводом у вас для появи прибутку.
Популярні інвестиційні монети: огляд найвигідніших варіантів
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems