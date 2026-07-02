НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна) Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

НБУ продає золоту монету 20 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)

Інвестування в монети є своєрідним захистом від інфляції. Золото, срібло та інші метали, що використовуються для виготовлення монет, зберігають свою вартість навіть за часи економічної нестабільності. За допомогою монет можна добре диверсифікувати свій загальний портфель.

Нині НБУ продає пам’ятну монету номіналом 20 грн.

Ціна

коштує 63 578 грн. При цьому на продаж монет встановлено ліміт — кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук. Про це повідомили в самому Викарбувана із золота, вона називається «Архістратиг Михаїл» іПри цьому на продаж монет встановлено ліміт — кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук. Про це повідомили в самому НБУ

«Пам'ятна монета присвячена архангелу Михаїлу — одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює „небесне воїнство ангелів“ і вважається заступником тих, хто відстоює справедливість. Сьогодні образ архангела Михаїла присутній в атрибутиці українських військ, уособлюючи непримиренну боротьбу зі злом та духовну підтримку українських захисників», — йдеться в описі монети.

На аверсі монети зображено стилізований лавровий вінок. Як пояснили в Нацбанку, він символізує славу і перемогу.

Також на нього поміщено малий Державний Герб України, під яким напис — «Україна». А крім того:

номінал;

графічний знак гривні;

логотип НБУ;

напис «Національний банк України»;

рік карбування;

позначення металу, його проби та маси в чистоті.

Тло аверсу — патерн із ММ-14 «Малюнок маскувальний зразка 2014 року». Він також відомий як «піксель» і «український піксель».

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані:

стилізовані силуети воїнів Збройних сил України,

вертольоти,

протитанкові їжаки.

По колу напис: «…за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» Це — рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки».

Нагадаємо, інвестуванням в монети називають процес, який полягає в придбанні монет певного типу та цінности з метою або збереження вартості вже наявних власних активів, або отримання з цього прибутку. Саме про те, як як почати займатися цією справою, в цьому матеріалі і розповідав Finance.ua.

Також Finance.ua в статті надавав приклади монет, наявність або придбання яких можуть стати приводом у вас для появи прибутку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.