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Іпотека під 3%: ветеранам і родинам полеглих героїв покращили умови «єОселі»

Кредит&Депозит
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Іпотека під 3%: ветеранам і родинам полеглих героїв покращили умови «єОселі»
Іпотека під 3%: ветеранам і родинам полеглих героїв покращили умови «єОселі»
Ветерани та сімʼї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «єОселя» під 3%.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% — з 11 року. Зміни почнуть діяти через місяць», — заявила Свириденко.

Уряд оновив норми площі житла

За словами очільниці уряду, також встановлено нові норми площі житла для всіх учасників програми.
Для квартир передбачено такі нормативи:
  • 52,5 кв. м — для однієї людини;
  • 73,5 кв. м — для сім’ї з двох або трьох осіб;
  • додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше ніж 115,5 кв. м.
Для житлових будинків діятимуть такі норми:
  • 62,5 кв. м — для однієї людини;
  • 83,5 кв. м — для сім’ї з двох або трьох осіб;
  • додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 125,5 кв. м.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.
Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас найвища медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири — в Ужгороді, де вона становить 21 944 грн на місяць.
Також ми писали, що 2026 року змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. Розбираємося, як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиІпотекаЄОселя
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