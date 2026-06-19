Іпотека під 3%: ветеранам і родинам полеглих героїв покращили умови «єОселі» Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Іпотека під 3%: ветеранам і родинам полеглих героїв покращили умови «єОселі»

Ветерани та сімʼї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «єОселя» під 3%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% — з 11 року. Зміни почнуть діяти через місяць», — заявила Свириденко.

Уряд оновив норми площі житла

За словами очільниці уряду, також встановлено нові норми площі житла для всіх учасників програми.

Для квартир передбачено такі нормативи:

52,5 кв. м — для однієї людини;

73,5 кв. м — для сім’ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше ніж 115,5 кв. м.

Для житлових будинків діятимуть такі норми:

62,5 кв. м — для однієї людини;

83,5 кв. м — для сім’ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 125,5 кв. м.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас найвища медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири — в Ужгороді, де вона становить 21 944 грн на місяць.

Також ми писали , що 2026 року змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. Розбираємося, як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом.

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