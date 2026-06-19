Іпотека під 3%: ветеранам і родинам полеглих героїв покращили умови «єОселі»

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.
Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас найвища медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири — в Ужгороді, де вона становить 21 944 грн на місяць.
Також ми писали, що 2026 року змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. Розбираємося, як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом.