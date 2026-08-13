ПАРТНЕРСЬКА Ідея Банк на честь 37-ї річниці банку пропонує депозитний вклад «Акційний»: ставка до 17,37% річних Сьогодні 16:10 — Кредит&Депозит

Ідея Банк на честь 37-ї річниці банку пропонує депозитний вклад «Акційний»: ставка до 17,37% річних

У серпні стартував новий депозитний продукт від Ідея Банку — вклад «Акційний». Розмістити кошти можна на термін від 6 до 12 місяців, а для різних сум розміщення коштів встановлено підвищений відсоток.

Від 7 серпня і впродовж двох місяців клієнти — фізичні особи можуть розмістити в Ідея Банку кошти на строковому вкладі «Акційний». Новий депозит присвячено 37-й річниці з моменту заснування банку. Відсоткова ставка — від 16,77% річних до 17,37% річних.

Головна особливість вкладу «Акційний» — надбавки до базової відсоткової ставки 16,77%. Розмір додаткового відсотку залежить від обсягу розміщених клієнтом коштів. Наприклад, для суми 100—150 тис. грн встановлена надбавка 0,10%, для суми 150—200 тис. грн — 0,20%, для суми 200—300 тис. грн — 0,30% річних. Максимальна ставка за вкладом «Акційний» — 17,37%, саме така ставка діє для вкладів від 1 млн грн (у такому разі надбавка до базової ставки — 0,60% річних).

«Ідея Банк, як стабільна фінансова установа, має тривалу історію діяльності, адже цього року банку виповнилось 37 років. Банк продовжує виконувати усі нормативи, встановлені регулятором, і завжди відповідально ставиться до виконання своїх зобов’язань перед клієнтами, залишаючись надійним партнером для всіх, хто користується послугами Ідея Банку. Новий депозит „Акційний“ — це додаткова можливість для наших клієнтів отримати високу дохідність за розміщеними на термін 6, 9 або 12 місяців коштами. Дострокове зняття умовами вкладу не передбачене», — зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Умови розміщення коштів на вкладі «Акційний»

Валюта: гривня.

Вклад можна оформити до 7 жовтня (онлайн у додатку O. Bank або у відділенні Ідея Банку).

Процентна ставка: від 16,77% до 17,37% річних.

Мінімальна сума: від 1 грн.

Строк: 6, 9, 12, місяців.

Виплата відсотків — щомісяця або в кінці строку (обирає клієнт).

Надбавки до базової ставки, яка становить 16,77% річних, — від 0,10% до 0,60% (залежно від суми вкладу).

Оформити депозит «Акційний» можна як у відділенні банку, так і дистанційно через мобільний застосунок O. Bank, де клієнтам в будь-який час доступні інструменти для управління вкладом та контролю нарахованого доходу.

Нагадаємо, у 2026 році обсяг депозитів, розміщених клієнтами — фізичними особами в Ідея Банку, впевнено зростає. За 6 місяців 2026 року депозитний портфель банку збільшився на 14,2% (648 млн грн). Таким чином, в Ідея Банку в першому півріччі вклади на вимогу зросли на 15,4% (87 млн грн), а обсяг строкових депозитів — на 14% (560 млн грн). Загалом портфель коштів фізичних осіб Ідея Банку зріс із 4,57 млрд грн на початок року до понад 5,21 млрд грн станом на червень 2026 року. Детальніше про депозити від Ідея Банку — на сторінці сайту

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