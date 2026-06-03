«єОселя» чи оренда: у яких містах України вигідніше купувати житло Сьогодні 13:03 — Нерухомість

Найбільший розрив між орендою та платежем за «єОселею» зафіксований у прифронтових містах

У більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість . Для аналізу використали медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир за квітень 2026 року, а також орієнтовні щомісячні платежі за даними Ощадбанку.

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас найвища медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири — в Ужгороді, де вона становить 21 944 грн на місяць.

Де платіж за «єОселею» нижчий за оренду

У Львівській області орієнтовний щомісячний платіж за «єОселею» становить 17 100 грн. Для порівняння, медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у Львові складає 19 395 грн. Схожа ситуація спостерігається й в Івано-Франківській області, там орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 14 700 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську — 17 203 грн.

У Волинській області орієнтовний щомісячний платіж складає 14 000 грн. Водночас у Луцьку медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 000 грн.

На Закарпатті орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» становить 15 700 грн, а в Ужгороді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 21 944 грн.

У більшості міст виплати за кредитом вищі за оренду

У більшості проаналізованих міст щомісячний платіж за програмою «єОселя» все ж перевищує медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири. Найчастіше різниця становить 10−20%.

Зокрема, у Києві орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 18 300 грн, тоді як медіанна вартість оренди — 16 000 грн. У Вінниці щомісячний платіж складає 15 100 грн при медіанній вартості оренди 13 500 грн, у Тернополі — 14 800 грн при оренді 13 162 грн, у Рівному — 14 300 грн при оренді 11 990 грн, а у Хмельницькому — 13 100 грн при медіанній вартості оренди 11 500 грн.

Схожа ситуація спостерігається і в інших тилових містах. У Дніпрі орієнтовний щомісячний платіж за «єОселею» становить 13 400 грн при медіанній вартості оренди 11 000 грн. У Полтаві — 12 050 грн проти 10 000 грн, у Житомирі — 12 750 грн проти 10 250 грн, а у Черкасах — 12 000 грн проти 11 000 грн.

В Одесі щомісячний платіж за програмою становить 12 900 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири — 10 000 грн.

Найбільша різниця у прифронтових містах

Найбільший розрив між орендою та платежем за «єОселею» зафіксований у прифронтових містах. У Харкові оренда однокімнатної квартири становить 6 500 грн при орієнтовному щомісячному платежі 10 600 грн. У Сумах — 6 800 грн проти 11 500 грн, у Миколаєві — 6 200 грн проти 11 100 грн, а у Чернігові — 7 500 грн проти 13 000 грн.

У Запоріжжі орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 9 830 грн, тоді як медіанна вартість оренди — 7 000 грн. У Кропивницькому — 12 300 грн проти 8 000 грн.

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернівцях становить 13 182 грн.

Що відомо про програму єОселя

Державна програма доступної іпотеки «єОселя» залишається одним із ключових інструментів для придбання житла в Україні. Вона дозволяє українцям отримати іпотечний кредит за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на ринку — під 3% або 7% річних.

Основні характеристики програми:

ставка — 3% або 7% річних;

строк кредиту — до 20 років;

пільгова ставка діє перші 10 років;

після цього ставка зростає до 6% або 10% залежно від категорії позичальника;

мінімальний початковий внесок — від 20%, для молоді може бути від 10%.

Кредити за програмою видають близько десяти банків, зокрема «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», Sense Bank, «Таскомбанк», «Глобус Банк» та інші.

Подати заявку можуть громадяни України, які:

старші за 18 років;

мають офіційний дохід і можуть підтвердити платоспроможність;

не мають власного житла або мають житло меншої площі, ніж встановлені нормативи.

Норматив житлової площі становить:

52,5 м² для сім’ї з 1−2 осіб;

+21 м² на кожного наступного члена сім’ї.

Якщо житло менше цієї норми, людина може претендувати на участь у програмі.

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