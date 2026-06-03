«єОселя» чи оренда: у яких містах України вигідніше купувати житло

У більшості відносно безпечних регіонів щомісячний платіж за програмою «єОселя» або співставний з орендною платою, або перевищує її в середньому на 10−20%. Водночас у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою через безпекову ситуацію та нижчий попит на житло.
Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість. Для аналізу використали медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир за квітень 2026 року, а також орієнтовні щомісячні платежі за даними Ощадбанку.
Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас найвища медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири — в Ужгороді, де вона становить 21 944 грн на місяць.
Де платіж за «єОселею» нижчий за оренду
У Львівській області орієнтовний щомісячний платіж за «єОселею» становить 17 100 грн. Для порівняння, медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у Львові складає 19 395 грн. Схожа ситуація спостерігається й в Івано-Франківській області, там орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 14 700 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську — 17 203 грн.
У Волинській області орієнтовний щомісячний платіж складає 14 000 грн. Водночас у Луцьку медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 000 грн.
На Закарпатті орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» становить 15 700 грн, а в Ужгороді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 21 944 грн.
У більшості міст виплати за кредитом вищі за оренду
У більшості проаналізованих міст щомісячний платіж за програмою «єОселя» все ж перевищує медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири. Найчастіше різниця становить 10−20%.
Зокрема, у Києві орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 18 300 грн, тоді як медіанна вартість оренди — 16 000 грн. У Вінниці щомісячний платіж складає 15 100 грн при медіанній вартості оренди 13 500 грн, у Тернополі — 14 800 грн при оренді 13 162 грн, у Рівному — 14 300 грн при оренді 11 990 грн, а у Хмельницькому — 13 100 грн при медіанній вартості оренди 11 500 грн.
Схожа ситуація спостерігається і в інших тилових містах. У Дніпрі орієнтовний щомісячний платіж за «єОселею» становить 13 400 грн при медіанній вартості оренди 11 000 грн. У Полтаві — 12 050 грн проти 10 000 грн, у Житомирі — 12 750 грн проти 10 250 грн, а у Черкасах — 12 000 грн проти 11 000 грн.
В Одесі щомісячний платіж за програмою становить 12 900 грн, тоді як медіанна вартість оренди однокімнатної квартири — 10 000 грн.
Найбільша різниця у прифронтових містах
Найбільший розрив між орендою та платежем за «єОселею» зафіксований у прифронтових містах. У Харкові оренда однокімнатної квартири становить 6 500 грн при орієнтовному щомісячному платежі 10 600 грн. У Сумах — 6 800 грн проти 11 500 грн, у Миколаєві — 6 200 грн проти 11 100 грн, а у Чернігові — 7 500 грн проти 13 000 грн.
У Запоріжжі орієнтовний щомісячний платіж за програмою становить 9 830 грн, тоді як медіанна вартість оренди — 7 000 грн. У Кропивницькому — 12 300 грн проти 8 000 грн.
Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою «єОселя» серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Чернівецькій області — 19 650 грн. Водночас медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернівцях становить 13 182 грн.
Що відомо про програму єОселя
Державна програма доступної іпотеки «єОселя» залишається одним із ключових інструментів для придбання житла в Україні. Вона дозволяє українцям отримати іпотечний кредит за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на ринку — під 3% або 7% річних.
Основні характеристики програми:
ставка — 3% або 7% річних;
строк кредиту — до 20 років;
пільгова ставка діє перші 10 років;
після цього ставка зростає до 6% або 10% залежно від категорії позичальника;
мінімальний початковий внесок — від 20%, для молоді може бути від 10%.
Кредити за програмою видають близько десяти банків, зокрема «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», Sense Bank, «Таскомбанк», «Глобус Банк» та інші.
Подати заявку можуть громадяни України, які:
старші за 18 років;
мають офіційний дохід і можуть підтвердити платоспроможність;
не мають власного житла або мають житло меншої площі, ніж встановлені нормативи.
Норматив житлової площі становить:
52,5 м² для сім’ї з 1−2 осіб;
+21 м² на кожного наступного члена сім’ї.
Якщо житло менше цієї норми, людина може претендувати на участь у програмі.