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Власне житло стає недосяжним для мільйонів людей — прогноз інвестора

Нерухомість
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Власне житло стає недосяжним для мільйонів людей — прогноз інвестора
Власне житло стає недосяжним для мільйонів людей — прогноз інвестора
Відомий фінансовий аналітик та інвестор Джеремі Грентем попередив, що житло може остаточно перетворитися на недоступну розкіш для молодих сімей.
Про це він розповів у подкасті Стівена Бартлетта «Щоденник CEO», пише pravdatutnews.
За словами мільярдера, нинішня вартість нерухомості значно перевищує фінансові можливості більшості людей. Така ситуація вигідна тим, хто вже володіє житлом, однак стає серйозною проблемою для тих, хто лише планує його придбати.
Грентем зазначив, що за історичними показниками сучасні ціни є надзвичайно високими.

Приклад

Як приклад він навів ринок Великої Британії. У 1994 році типовий будинок в Англії коштував приблизно 3,4 річного доходу родини, тоді як зараз залежно від регіону його вартість перевищує десять річних доходів.
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За таких умов навіть сім’я зі стабільними заробітками може опинитися без реальної можливості накопичити на власне житло. За останні три десятиліття розрив між доходами населення та цінами на нерухомість значно зріс.
Проблема також стосується орендарів. Висока вартість квартир і будинків впливає на ціни оренди, через що дедалі більша частина доходів людей іде на оплату житла та базових потреб.
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За словами Грентема, подібна ситуація спостерігається не лише у Великій Британії, а й у Китаї, Канаді, Австралії та більшості країн Європи. Інвестор вважає, що протягом останніх 30 років уряди фактично дозволяли цінам на нерухомість безконтрольно зростати.

Поради

Водночас експерт не радить очікувати, що можливий обвал ринку швидко зробить житло доступним. За його підрахунками, навіть у разі падіння цін на 30% вартість нерухомості все одно становитиме близько шести-семи річних доходів сім’ї. Це приблизно вдвічі більше, ніж кілька десятиліть тому.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
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