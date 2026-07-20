Чи будуть в Україні зносити 30 тисяч аварійних будинків: що кажуть у Раді Сьогодні 14:04 — Нерухомість

Законопроєкт про реновацію не передбачає масового знесення житла

Інформація про нібито наміри Верховної Ради знести понад 30 тис. багатоквартирних будинків, зокрема «хрущовок», не відповідає дійсності.

Про це в ефірі «Ранок.Live» заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк.

Що означає цифра 30 тисяч

За словами Шуляк, показник у понад 30 тис. об’єктів стосується загальної кількості аварійних багатоквартирних будинків, зафіксованої станом на 2019 рік.

До цього переліку входять будівлі різних періодів забудови, а не лише «хрущовки». Зокрема, йдеться про будинки, зведені до 1919 року, а також окремі новобудови, побудовані у 2010-х роках, які також були визнані аварійними.

«Це неправда. Не читайте ці новини. Це хтось із журналістів розповсюдив неправдиву інформацію», — сказала Шуляк.

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Що передбачає законопроєкт

Народна депутатка наголосила, що законопроєкт, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, не передбачає примусового чи масового знесення житлового фонду.

За її словами, документ має визначити механізми ремонту, реновації та реконструкції застарілих багатоквартирних будинків, а також врегулювати порядок ухвалення відповідних рішень органами місцевого самоврядування та залучення приватних інвесторів.

«Спростуймо: ніхто не буде в Україні зносити 30 тисяч будинків і будувати там нове житло. У нас немає грошей, щоб дати житло нашим ВПО», — зазначила Шуляк.

Що відомо про реновацію застарілого житла

За словами Шуляк, ще до початку повномасштабної війни Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про реновацію житлового фонду. Документ передбачає комплексне оновлення застарілих будинків з урахуванням їхнього технічного стану та вимог енергоефективності.

Раніше Мінрегіон також пропонував оновити законодавство у сфері комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду. Зокрема, пропонувалося замінити закон 2006 року, який вимагав стовідсоткової згоди мешканців для реалізації таких проєктів, та знизити цей поріг до 75%.

Водночас реалізація проєктів із реконструкції або знесення застарілого житла нині ускладнена через воєнний стан, необхідність відселення мешканців і обмежені фінансові можливості місцевих бюджетів.

Попри це, органам місцевого самоврядування рекомендують завчасно розробляти програми реновації, щоб мати готові механізми для їх реалізації після поліпшення умов.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Олену Шуляк писав , що застарілий житловий фонд залишається серйозною проблемою для українських міст. Тисячі будинків радянської забудови вже не відповідають сучасним вимогам, однак у Верховній Раді спростовували інформацію про можливе масове знесення таких будівель.

За її словами, жодних планів по знесенню будинків застарілого житлового фонду — зокрема, і хрущовок, у парламенті наразі не пропрацьовують. Ба більше, наявні законодавчі ініціативи щодо впорядкування цієї сфери передбачають передусім реновацію застарілого житлового фонду.

Останньою законодавчою ініціативою, яка безпосередньо стосується цієї теми, є законопроєкт № 6458 . Його ухвалили у першому читанні ще у вересні 2022 року, однак після цього документ отримав значну кількість правок і потребує суттєвого доопрацювання.

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