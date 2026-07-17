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Як змінились ціни на приватні будинки в Україні

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Як змінились ціни на приватні будинки в Україні
Як змінились ціни на приватні будинки в Україні
Як стверджують експерти ЛУН, цікаві тенденції спостерігаються в сегменті приватних будинків. Після зимового піку, коли медіана цін на столичні будинки піднялась до $230 тис., ціни пішли вниз, опустившись на початку травня до $200 тис.
Проте влітку вони знову почали зростати, піднявшись 1 липня до позначки $220 тис.
Цілком ймовірно, що таке підвищення пояснюється збільшенням зацікавленості в такому форматі житла — зима наближається, і всі ми чуємо попередження про те, що вона буде не менш складною, ніж минула. Крім того, варто враховувати сезонний фактор: влітку попит на будинки традиційно підвищується.
Як змінились ціни на приватні будинки в Україні

Столиця

Традиційно найдорожчі будинки розташовуються в Печерському районі. Але за підсумками року вони подешевшали на 14,21%, до $800 тис.
Натомість найнижча медіанна вартість приватних будинків в найдешевшому Дарницькому районі за рік зросла на 5,88%, до $180 тис
Як змінились ціни на приватні будинки в Україні

Передмістя

В передмісті столиці найвищі ціни на приватні будинки спостерігаються, як і раніше в Обухівському районі, де вони в середньому коштують $250 тис. — і за рік цей показник не змінився.
А от найнижчі ціни на будинки — в Білоцерківському, де вони, в середньому, коштують $36 тис., що на 20%, дорожче, ніж рік тому.
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Раніше ми писали, найнедоступнішою купівля житла залишається для жителів західних регіонів, хоча наприкінці 2 кварталу 2026 року там спостерігається певна стабілізація.
У Львові та Ужгороді у квітні для купівлі 1-кімнатної квартири потрібно було відкладати повний дохід протягом 8,8 року, а вже на початку липня цей індекс знизився до 8,6 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
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