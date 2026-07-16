Купівля житла у Німеччині — які приховані витрати треба врахувати Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Нерухомість у Німеччині

Вартість квартири в оголошенні — це лише частина майбутніх витрат. Під час купівлі нерухомості в Німеччині покупцям доведеться оплатити податки та інші супутні витрати. У підсумку вони можуть збільшити загальний бюджет ще на 9−15%.

Наприклад, якщо квартира коштує 350 тис. євро, остаточні витрати можуть наблизитися до 400 тис. євро вже на етапі оформлення угоди.

Про це пише ukrainianingermany

Які додаткові витрати чекають покупця

Окрім вартості самої нерухомості, покупець має врахувати так звані Kaufnebenkosten — обов’язкові супутні витрати, які включають:

податок на купівлю нерухомості (Grunderwerbsteuer) — від 3,5% до 6,5% залежно від федеральної землі;

послуги нотаріуса та реєстрацію права власності (Grundbuch) — близько 1,5−2%;

комісію рієлтора — орієнтовно 3−3,57%, якщо житло купують через посередника;

банківські витрати, оформлення іпотеки, переїзд і можливий ремонт.

Ставка податку на купівлю нерухомості залежить від федеральної землі. Найнижча — у Баварії (3,5%), тоді як в інших регіонах вона може сягати 6,5%. Через це однакова квартира в різних землях може суттєво відрізнятися за кінцевою вартістю.

Як проходить оформлення угоди

У Німеччині придбати нерухомість без нотаріуса неможливо. Саме він перевіряє законність угоди, готує документи та реєструє нового власника.

Зазвичай процедура складається з кількох етапів:

покупець і продавець погоджують умови угоди;

покупець отримує проєкт договору для ознайомлення та перевірки;

після підписання договору сплачуються податки й кошти продавцю;

право власності остаточно виникає лише після внесення даних до земельного реєстру (Grundbuch).

Читайте також Німеччина збільшила ліміти коштів, які не можна стягнути за борги

Перед підписанням договору також рекомендують уважно перевірити документи на квартиру, наявність обтяжень, енергетичний сертифікат будівлі, розмір щомісячних платежів (Hausgeld), а також переконатися, що вартість квартири включає все заявлене майно — наприклад кухню, побутову техніку чи паркомісце.

Чи можуть іноземці купити житло та чи дає це право на проживання

Нерезиденти можуть купувати нерухомість у Німеччині майже на тих самих умовах, що й громадяни країни. Для цього не потрібні ані громадянство, ані посвідка на постійне проживання.

Якщо покупець оформлює іпотеку, банк перевірятиме рівень доходів, кредитну історію, а також документи про походження коштів. Іноземцям зазвичай потрібно підготувати:

паспорт і підтвердження місця проживання;

податковий номер (якщо він уже є);

документи про походження коштів;

рахунок у німецькому банку та переклади необхідних документів.

Водночас купівля квартири або будинку не дає автоматичного права на посвідку на постійне проживання чи візу. У Німеччині не діє програма так званої «золотої візи» для власників нерухомості. Наявність житла може лише підтверджувати фінансову спроможність під час розгляду окремих міграційних питань.

Раніше ми повідомляли , що середня ціна квадратного метра нерухомості в Німеччині становить понад 3 тисячі євро. Водночас вартість житла суттєво відрізняється залежно від федеральної землі: у великих економічних центрах ціни майже втричі вищі, ніж у найдешевших східних регіонах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.