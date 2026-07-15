Скільки років треба працювати, щоб придбати квартиру в Києві, Вінниці та Львові (всі міста) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Скільки років треба працювати, щоб придбати квартиру в Києві, Вінниці та Львові (всі міста)

Найнедоступнішою купівля житла залишається для жителів західних регіонів, хоча наприкінці 2 кварталу 2026 року там спостерігається певна стабілізація.

У Львові та Ужгороді у квітні для купівлі 1-кімнатної квартири потрібно було відкладати повний дохід протягом 8,8 року, а вже на початку липня цей індекс знизився до 8,6 року.

Про це пише ЛУН

При цьому річна динаміка у Львові вийшла на плато (0%), тоді як в Ужгороді доступність за рік покращилася на 3%. Схожа тенденція до зниження навантаження зафіксована в Івано-Франківську, де показник скоригувався з 5,8 року у квітні до 5,9 року в липні за нульового річного приросту.

Київ

Київ також демонструє поступове уповільнення темпів покращення доступності. Навесні столичний показник становив 7,6 року із річним падінням індексу на 5%, а до липня він зафіксувався на рівні 7,5 року, проте річний темп зниження уповільнився до мінус 1%. Це свідчить про вирівнювання темпів зростання заробітних плат та вартості квадратних метрів у столиці.

Найбільші коливання доступності в бік погіршення демонструє центральний регіон, зокрема Вінниця.

Якщо у квітні для придбання квартири тут було необхідно 7,5 року заробітної плати (+3% за рік), то в липні цей показник зріс до 7,8 року, а річний приріст індексу підскочив до рекордних +11%. Це свідчить про те, що ціни на житло тут зростають швидше за місцеві зарплати.

Натомість Тернопіль демонструє позитивний тренд: за квартал термін накопичення на 1-кімнатну в місті зменшився з 7,1 до 6,5 року. Хоча загальне річне зростання індексу все ще залишається високим, за 3 місяці воно уповільнилось з 20% до 7%.

На півдні та сході країни

Там житло залишається значно доступнішим у фінансовому еквіваленті. В Одесі індекс знизився з 6,9 року у квітні до 6,5 року в липні, причому річний приріст уповільнився з +13% до +3%.

Продовжує покращуватись доступність житла у Дніпрі: показник знизився з 4,5 до 4,2 року, а річне падіння індексу поглибилося до -12%.

Висновки

Як бачимо, найдоступніше житло розташовано в східних регіонах — на його придбання вистачить середнього місцевого заробітку за 2,3−4,2 року.

В західних регіонах на це знадобиться заробіток за 5,9−8,6 року. А найкращий показник доступності зараз в

Івано-Франківську: середня вартість 1-кімнатної квартири в цьому місті дорівнює місцевому заробітку за 5,9 року.

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