Ціни на будматеріали для проєктів відбудови обмежать — деталі Сьогодні 08:33 — Нерухомість

Ціни на будматеріали для проєктів відбудови обмежать — деталі

В Україні запровадять єдину базу цін на будівельні матеріали для державних будівельних проєктів. Відповідне рішення має стати одним із ключових інструментів боротьби із завищенням кошторисів під час відбудови країни.

Ініціатором реформи виступила Державна аудиторська служба України спільно з Міністерством розвитку громад і територій. За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, уряд уже затвердив нові підходи до визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану.

Наступним етапом стане створення єдиної бази, у якій буде визначено максимально допустиму вартість основних будівельних матеріалів для кожного регіону України.

За словами Басалаєвої, під час складання кошторисів підрядники не зможуть закладати ціни, що перевищують встановлені в базі.

«У базі буде визначена гранична сума, яку не можна перевищувати при калькуляції будівництва. Якщо нам потрібен бетон 500-ї марки, ми відкриваємо базу цін і дивимося максимальну ціну для відповідного регіону. Купувати дешевше можна, дорожче — ні», — пояснила очільниця Держаудитслужби.

Міністерство розвитку громад і територій отримало три місяці на створення та запуск такої бази.

Змінюються правила компенсації зарплат

Одночасно держава змінила механізм компенсації витрат на оплату праці підрядних організацій.

Раніше компанії могли закладати до кошторису значно вищі зарплати працівників, ніж ті, з яких фактично сплачувалися податки та єдиний соціальний внесок.

Як навела приклад Алла Басалаєва, окремі підрядники декларували зарплату будівельників на рівні 50 тис. грн на місяць, однак ЄСВ сплачували лише із мінімальної зарплати — близько 8 тис. грн.

«Держава погоджувала контракт, у якому зазначалося, що працівники отримуватимуть 50 тисяч гривень. Але під час перевірки ми бачимо, що єдиний соціальний внесок сплачувався фактично з мінімальної зарплати. Виникає питання: куди поділася різниця?» — зазначила вона. Відтепер держава компенсуватиме лише ті витрати на оплату праці, які підтверджені фактичними платіжними документами та не перевищують суму, передбачену договором.

За словами керівниці Держаудитслужби, нова система побудована за принципами, які вже використовуються у країнах Європейського Союзу.

Очікується, що вона дозволить зробити державне будівництво більш прозорим, уніфікувати підходи до формування кошторисів та суттєво зменшити можливості для маніпуляцій із цінами під час закупівлі матеріалів.

borgexpert За матеріалами:

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