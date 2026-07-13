Які ціни в новобудовах в Києві та інших містах у червні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Нерухомість Які ціни в новобудовах в Києві та інших містах у червні 2026 року (інфографіка)
У
червні 2026 року ціни на житло переважно
зростали, попит на новобудови знизився,
а ринок оренди продемонстрував одночасне
збільшення і пропозиції, і кількості
потенційних орендарів. Про це йдеться аналітичному звіті
маркетплейсу перевіреної нерухомості
DIM.RIA, ми вибрали основне. Новобудови: попит падає всюди, ціни
переважно зростають Вартість
за квадратний метр у новобудовах протягом
червня здебільшого зростала у межах
кількох відсотків залежно від регіону. Де ціна зросла Найбільше за місяць ціни зросли у
Черкаській (+7,5%) та Чернівецькій (+6,4%)
областях. Падіння середніх цін
протягом місяця фіксувалось у Запорізькій
(-6,3%) та Кіровоградській (-4,8%) областях. Найбільше річне зростання цін зафіксовано
в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській
(+20%), Чернівецькій (+17%) та Житомирській
(+17%) областях. Столиця Київ
залишається найдорожчим містом за
вартістю нового житла: середня вартість
квадратного метра у червні становила
$1 379/м² (-3,5% порівняно з травнем). Найдорожчі новобудови традиційно
зосереджені у Печерському районі —
середня вартість квадратного метра
становить $2 697. Найдоступніші можна
знайти у Деснянському районі, де середня
ціна — $879/м². Попит У
перший місяць літа у більшості регіонів
України попит на новобудови знизився. Найпомітніше зменшення — у Києві (-21%),
а також у Чернігівській (-19%), Запорізькій
(-17%), Миколаївській (-16%) та Київській
(-15%) областях. Помітне зростання попиту
спостерігалось у Черкаській області —
+9% порівняно з травнем. Нагадаємо, експертка спрогнозувала, коли в Україні почне дорожчати оренда квартир. У липні не варто очікувати зростання цін на ринку оренди житла, проте у деяких туристичних локаціях вартість все ж може підвищитися. Здорожчання оренди очікується наприкінці серпня, коли традиційно збільшується попит на квартири. Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Експертка прогнозує зростання цін на оренду житла наприкінці серпня. У цей час ринок активізується, адже житло починають шукати студенти, молоді спеціалісти, родини, які переїжджають перед початком навчального року, а також внутрішньо переміщені особи. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Нерухомість / Які ціни в новобудовах в Києві та інших містах у червні 2026 року (інфографіка)