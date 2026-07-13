Які ціни в новобудовах в Києві та інших містах у червні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

Які ціни в новобудовах в Києві та інших містах у червні 2026 року (інфографіка)

У червні 2026 року ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а ринок оренди продемонстрував одночасне збільшення і пропозиції, і кількості потенційних орендарів.

Про це йдеться аналітичному звіті маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA, ми вибрали основне.

Новобудови: попит падає всюди, ціни переважно зростають

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом червня здебільшого зростала у межах кількох відсотків залежно від регіону.

Де ціна зросла

Найбільше за місяць ціни зросли у Черкаській (+7,5%) та Чернівецькій (+6,4%) областях.

Падіння середніх цін протягом місяця фіксувалось у Запорізькій (-6,3%) та Кіровоградській (-4,8%) областях.

Найбільше річне зростання цін зафіксовано в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+20%), Чернівецькій (+17%) та Житомирській (+17%) областях.

Столиця

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у червні становила $1 379/м² (-3,5% порівняно з травнем).

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 697. Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $879/м².

Попит

У перший місяць літа у більшості регіонів України попит на новобудови знизився.

Найпомітніше зменшення — у Києві (-21%), а також у Чернігівській (-19%), Запорізькій (-17%), Миколаївській (-16%) та Київській (-15%) областях.

Помітне зростання попиту спостерігалось у Черкаській області — +9% порівняно з травнем.

Про це Нагадаємо, експертка спрогнозувала , коли в Україні почне дорожчати оренда квартир. У липні не варто очікувати зростання цін на ринку оренди житла, проте у деяких туристичних локаціях вартість все ж може підвищитися. Здорожчання оренди очікується наприкінці серпня, коли традиційно збільшується попит на квартири.Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Експертка прогнозує зростання цін на оренду житла наприкінці серпня. У цей час ринок активізується, адже житло починають шукати студенти, молоді спеціалісти, родини, які переїжджають перед початком навчального року, а також внутрішньо переміщені особи.

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