Огляд забудовника City One Development: що варто знати потенційним покупцям та інвесторам Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Огляд забудовника City One Development: що варто знати потенційним покупцям та інвесторам

Компанія City One Development входить до переліку найвідоміших забудовників Києва. У портфелі є як житлова, так і комерційна нерухомість.

У цьому огляді розглянемо питання масштабності проєктів, репутації забудовника, будівельної дисципліни та юридичних аспектів.

Що відомо про забудовника City One Development

Інвестиційно-девелоперська компанія City One Development офіційно працює від 2010 року, але фактично діяльність на ринку нерухомості розпочалася за кілька років до реєстрації компанії.

Девелопер реалізовує житлові та комерційні проєкти в Києві. Компанія надає комплекс послуг:

будівництво;

розвиток об’єктів;

управління об’єктами;

реалізація квартир/приміщень.

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У своїй діяльності компанія керується трьома принципами: створення не окремих об’єктів, а міського простору; людиноцентрична архітектура; інновації та сталий розвиток середовищ.

Згідно з даними на офіційному сайті девелопера, за весь час діяльності було збудовано 1 240 тис. кв. м, ще 500 тис. кв. м будується.

Розподіл площі за статусом реалізації

City One Development входить до першої п’ятірки девелоперів з рейтингу забудовників Києва за версією порталу « Мінфін ».

Проєкти City One Development

За даними рейтингу від порталу «Мінфін», кількість введених в експлуатацію будинків від дати заснування забудовника становить 33. З них чотири були здані в експлуатацію 2025 року. Це 475 квартир загальною площею 55 423,9 кв. м.

Повністю зданий в експлуатацію лише один ЖК ― «Бульвар Фонтанів» (Печерський район) 2019 року.

Компанія також має два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП «Місто Скла» (м. Березань, Київська область) та ІП «Галіція» (м. Калуш, Івано-Франківська область).

Реалізовані проєкти 2025

Торік компанія ввела в експлуатацію лише чотири будинки та об’єкти інфраструктури одного з житлових комплексів ― була завершена сьома черга кварталу бізнес-класу «Новопечерські Липки».

ЖК «Новопечерські Липки» (фото з офіційного сайту City One Development)

Житловий квартал бізнес-класу знаходиться у Печерському районі Києва. ЖК розташований на вулиці Андрія Верхогляда (колишня назва Драгомирова), 1−20А.

Загальна площа кварталу складає 25 га. З них 8 га ― це зелені зони.

ЖК «Новопечерські Липки» (фото з офіційного сайту City One Development)

Це сучасний простір, у якому є все необхідне. За планом , це 32 багатоповерхові (6−30) будинки з загальною кількістю квартир у 3878. Також продаються паркомісця ― 3991.

ЖК «Новопечерські Липки» (фото з офіційного сайту City One Development)

Вже працює соціальна інфраструктура, зокрема дві загальноосвітні школи, дитячий садок повного дня, спортивний комплекс, академія тенісу, медичні центри та клініки. Загалом ― понад 100 об’єктів.

В роботі

Станом на червень 2026 року, в роботі забудовника об’єкти в трьох ЖК. Ми проаналізували дані стосовно етапу робіт у кожному з них.

ЖК Черга / будинок Опис робіт «Новопечерські Липки» 8 черга: будинок №5 Монтаж системи комунікацій, оздоблювальні роботи, улаштування фасадів і підлоги, встановлення радіаторів. будинок №6 Монтаж системи комунікацій, оздоблювальні роботи, улаштування фасадів і підлоги паркінгу, монтаж ліфтового обладнання. будинок №9 Монтаж системи комунікацій та технічного обладнання, фасадні роботи, оздоблювальні роботи, монтаж поквартирних дверей. «Святобор Park Resort» 7 черга: 3 секція 2 секція Зведено монолітний каркас до 26 поверху, влаштування технічного рівня, бетонування підлоги на 27 поверсі, внутрішнє облаштування. Зведено монолітний каркас до 26 поверху, підготовчі роботи до бетонування підлоги на рівні технічного поверху, внутрішнє облаштування. 6 черга: 1 секція 2 секція 3–4 секції Роботи на рівні 1 поверху: завершено влаштування перекриття між підвальним та 1-м поверхами, внутрішнє облаштування, монтаж арматурних конструкцій. Сформовані опорні стовпи на рівні 1 поверху, внутрішнє облаштування. Будівництво на рівні 18 поверху, внутрішнє облаштування. The Light Будинок №8 Гідроізоляція під фундаментну плиту будинку, армування фундаментної плити будинку. Будинок №6 Встановлення баштового крана, підготовка оголовків паль, підготовчі заходи під влаштування фундаментної плити та проведення гідроізоляційних робіт. 4 черга Розробка котловану паркінгу. 3 черга Улаштування ростверка шпунтового огородження. Будинки №5 і №7 Влаштування шпунтового огородження паркінгу під будинками.

Етапи будівництва об’єктів City One Development (дані актуальні станом на червень 2026 року)

Дисципліна забудовника

Враховуючи середній показник затримки на ринку нерухомості Києва (11 місяців), City One Development має досить непогану дисципліну.

Середня тривалість затримки становить 9 місяців.

Найбільша затримка складає 78 місяців (2 черга ЖК «Святобор Park Resort»).

Приблизно третина будинків (36%) здані в експлуатацію вчасно.

Поширені скарги покупців

Finance.ua проаналізував відгуки користувачів на різних сайтах і форумах, та зібрав найбільш поширені скарги щодо різних ЖК.

Що пишуть про «Святобор Park Resort»:

низька якість будівельних робіт і ремонту;

вузькі коридори;

низькоякісні ліфти;

замало місць на паркінгу;

невідповідність ціни та якості сервісу компанії, яка цим керує.

недостатньо місць для паркування авто;

завищені ціни на квартири;

непродумана соціальна інфраструктура;

мало зелених зон;

черги на в’їзді та виїзді з території ЖК.

На що скаржаться покупці, мешканці та інвестори ЖК «Бульвар Фонтанів»:

низька якість ремонту;

шум з вулиці (занадто гучна музика та фонтани) й погана звукоізоляція;

недостатньо місць для паркування авто;

вид з вікон на вікна сусідніх квартир або будівництво;

завищені ціни на утримання будинку.

Спільна проблема, на яку звертають увагу покупці, інвестори та гості, ― якість сервісу (консьєржі та охорона). Люди скаржаться на хамство, причому, судячи з відгуків, це триває роками.

Важливі юридичні аспекти

Забудовник не потрапляв у скандали через заморожування будівництва чи обман інвесторів. Проте все ж є «тривожний сигнал», який варто брати до уваги перед купівлею нерухомості.

Історія ділянки, на якій будують ЖК The Light

Як пишуть розслідувачі проєкту «Наші гроші», Київрада передала ТОВ «Українська будівельна реновація» в оренду на 5 років ділянку площею 3,94 га на вул. Джона Маккейна, 5 у Печерському районі. Орендна плата символічна — близько 344 тис. грн на рік (всього 0,1% від нормативної грошової оцінки землі).

Розслідувачі зазначають, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «Українська будівельна реновація» є Валерій Кодецький, президент девелоперської компанії City One Development.

Згадана ділянка ще у вересні 2020 року була під арештом за рішенням суду в рамках кримінального провадження (№ 12014100000001524 від 17.12.2014) щодо незаконного вибуття нерухомості з державної власності, оскільки раніше тут розташовувався завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Патона.

Лише після скасування арешту апеляційним судом у січні 2021-го Київрада змогла ухвалити рішення про оренду. Водночас за Генпланом Києва ця територія досі вважається промисловою, відповідно там житлове будівництво заборонене.

Однак окремий Детальний план території, затверджений Київрадою у грудні 2019 року, перевів ділянку в категорію житлової багатоповерхової забудови.

Поради покупцям та інвесторам

Щоб купівля квартири була вигідною, а проживання (чи здавання в оренду) комфортним, варто уважно аналізувати об’єкт. Ось наші практичні поради:

перевіряйте документи на землю та цільове призначення земельної ділянки в Державному земельному кадастрі ― особливо це актуальна порада для інвесторів і покупців об’єктів в ЖК The Light;

звертайте увагу на технічні моменти ― які матеріали використовуються під час будівництва, чи буде якісна шумоізоляція, системи комунікацій, ліфти, тип опалення, наявність резервного живлення, чи достатня кількість місць для паркування власників квартир і гостей;

оцінюйте реальну чергу на будівництво і пам’ятайте про ризик затримок (хоча цей забудовник має порівняно непоганий рівень дисципліни);

ознайомлюйтеся з планом будівництва, аби не придбати будинок, навпроти якого через роки «виросте» ще один та зіпсує вигляд з вікна;

шукайте інформацію про реальний стан справ в закритих групах, форумах і чатах будинку.

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