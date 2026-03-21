Це треба знати про забудовника KAN Development перед купівлею житла Сьогодні 09:50 — Нерухомість

KAN Development — один із найбільш медійних та впізнаваних девелоперів столиці. Компанія зробила ставку не просто на квадратні метри, а на створення повноцінної екосистеми всередині житлових комплексів. Забудовник відомий масштабними квартальними проєктами — Comfort Town, Tetris Hall, Respublika тощо.

У цьому матеріалі Finance.ua розбирає актуальний стан справ забудовника станом на 2026 рік та розповідає, на що слід звернути увагу кожному, хто планує купити житло або просто цікавиться ринком нерухомості.

Що таке KAN Development: філософія та позиції в рейтингах

KAN Development розпочав роботу 2001 року, тоді як професійний девелоперський бізнес в Україні лише формувався. Назва походить від абревіатури з прізвищ партнерів попереднього складу — Володимира Крапівіна, Вагіфа Алієва та Ігоря Ніконова (так це описує низка профілів і медіа. — Ред.), однак у публічних коментарях компанії траплялися уточнення щодо ролі партнерів на ранньому етапі. Ігор Ніконов є ключовою фігурою компанії, яка веде її і досі. Він також був першим заступником голови КМДА в 2014—2015 роках.

За даними офіційного сайту, станом на 2026 рік реалізовано понад 3 млн м² реалізованої нерухомості, десятки житлових та комерційних об’єктів і тисячі заселених квартир. У портфелі компанії великі торгово-розважальні центри (Ocean Plaza, Respublika Park), бізнес-центри (IQ Business Center, 101 Tower), мережа освітніх закладів «А+» у межах своїх житлових районів, спортивні хаби та внутрішня інфраструктура.

За роки роботи забудовник неодноразово отримував національні та міжнародні відзнаки у сфері нерухомості. Компанія ставала переможцем і лауреатом престижних премій, серед яких International Property Awards — одна з найавторитетніших світових нагород у галузі девелопменту, MAPIC Awards у сфері торгової нерухомості, українські Commercial Property Awards, iBuild та Choice of the Year.

Реалізовані об’єкти

На відміну від багатьох девелоперів, які працюють точково, KAN Development майже повністю зосереджений у Києві. Ось три ключові проєкти 2024−2026 років:

ЖК «Respublika»

Розташований біля Кільцевої дороги та ТРЦ Respublika Park. Це масштабний житловий масив у форматі «місто в місті», з багаточерговою забудовою, закритими дворами без авто та розвиненою внутрішньою інфраструктурою. Проєкт передбачає не лише житлові будинки, а й відкриті басейни, спортивні майданчики, зелені зони, комерційні приміщення на перших поверхах.

За підсумками 2024 року компанія повідомила про введення тут 58,2 тис. м² житла, а також про запуск відкритих басейнів загальною площею понад 700 м². 2025 року заявлено будівництво ще 4 будинків (61,7 тис. м²). Паралельно триває реалізація інфраструктурної частини — школи Respublika STEAM на понад тисячу учнів та дитячого садка A+STEAM.

Окрім цього компанія повідомила про впровадження систем безперебійного живлення у нових чергах комплексу, що дозволяє забезпечувати роботу критично важливих систем під час відключень електроенергії.

ЖК «Файна Таун»

Інший масштабний проєкт компанії — «Файна Таун» на Нивках. Це також квартал у форматі «місто в місті», який уже кілька років розбудовується чергами. У цьому проєкті девелопер робить ставку на внутрішню інфраструктуру: басейни, приватну школу A+, дитячі простори, комерцію. 2024 року в межах цього ЖК було введено 29,2 тис. м² житла. 2025 року KAN заявив про будівництво семи будинків загальною площею 67,4 тис. м².

Важливою частиною позиціювання «Файна Таун» 2025 року стала тема автономності. Як і у випадку з Respublika, «Файна Таун» компанія впроваджує системи безперебійного живлення у нових чергах комплексу.

«UNIT.Home»

Третій важливий кейс — UNIT. Home, житлова частина інноваційного парку UNIT.City. Це проєкт бізнес-класу з меншою щільністю забудови та сучасною архітектурою. 2024 року компанія повідомила про введення двох пускових комплексів A05 загальною площею 36,5 тис. м². 2025 року заявлено продовження другої черги — будинок площею 25 тис. м² на 183 квартири.

UNIT.Home позиціюється як житло для аудиторії, пов’язаної з IT-кластером та бізнес-середовищем.

Яка дисципліна з термінами?

2025 року компанія знизила темпи на третину — здала 570 квартир, що на 34,5% менше, ніж роком раніше. Попри зниження темпів, компанія вважає для себе минулий рік одним із найуспішніших за останній час.

KAN Development демонструє змішану дисципліну термінів, типову для великих багаточергових проєктів у Києві останніх років: у відкритих трекерах є як будинки, введені вчасно або з невеликим зсувом, так і секції з помітними перенесеннями. Водночас 2024—2025 роках компанія публічно фіксує кейси дострокового введення: зокрема, для ЖК Respublika заявлялося про введення 227−228 будинків 13 черги «достроково на 4 місяці», а для «Файна Таун» — 38−39 будинків 10 черги «достроково на 6 місяців».

На що скаржаться інвестори: реальні відгуки

У відкритих обговореннях за ключовими проєктами, які ми описали вище, найчастіше повторюються кілька груп претензій.

«Respublika»: щільність, паркінг, інфраструктура «для всіх чи для обраних?»

На форумі Domik інвестори регулярно обговорюють зміну щільності забудови в нових чергах. Один із користувачів прямо пише, що «між будинками стає все тісніше, а машин — більше, ніж передбачали перші візуалізації». Інший додає, що проблема паркінгу не вирішена повністю і «без підземного місця жити буде складно».

Окрема лінія дискусії — соціальна інфраструктура. Учасники обговорення зазначають, що приватна школа в межах комплексу «класна, але не для кожного гаманця», і ставлять під сумнів реальну доступність цієї переваги для більшості мешканців. Також звучать питання щодо темпів документального оформлення: інвестори згадують очікування права власності після введення та затягування бюрократичних процедур.

«Файна Таун»: звукоізоляція, вентиляція, тарифи

У гілках щодо «Файна Таун» найбільш емоційні відгуки стосуються саме інженерії. Один із мешканців описує проблему шуму від вентиляції комерційного приміщення, що проходить через житлові секції. Інші користувачі говорять про слабку звукоізоляцію.

Ще одна повторювана тема — експлуатаційні тарифи та робота керуючої компанії. В обговореннях згадується підвищення плати за обслуговування та незадоволення тим, що рішення ухвалюються без достатньої комунікації з мешканцями.

Водночас у тих самих дискусіях паралельно визнають: двори й доброустрій — одні з найкращих у Києві. Але претензії до інженерії й тарифів повторюються частіше за інші.

«UNIT.Home»: ціна, сервіс і очікування преміуму

У випадку UNIT. Home дискусія має інший характер. Інвестори пишуть , що вартість квадратного метра «вже включає бренд UNIT. City», і ставлять питання, чи відповідає реальний рівень продукту преміальній націнці.

Також звучать побоювання щодо майбутньої вартості комунальних послуг через «інноваційні системи» та сервісну модель. Частина учасників обговорення звертає увагу на навколишню промислову забудову, яка ще довго залишатиметься частиною ландшафту.

У трьох проєктах повторюються чотири типові групи претензій:

Щільність і паркінг (переважно Respublika). Звукоізоляція та інженерія (переважно «Файна Таун»). Тарифи та робота керуючої компанії (усі великі квартали). Відповідність ціни очікуванням преміумсегмента (UNIT.Home).

Юридичні аспекти та поради перед покупкою

KAN Development — системний гравець ринку, але, як і будь-який великий девелопер, має судову історію, включно з кримінальними провадженнями процесуального характеру та земельними суперечками навколо окремих територій. Нижче — конкретні кейси, зафіксовані у відкритих реєстрах.

Кримінальні провадження (2017−2019 роки). У відкритих судових реєстрах є ухвали Печерського суду Києва, де забудовник згадується у межах кримінальних проваджень. Суд дозволяв слідчим отримати доступ до банківських документів компанії. Важливо: це були процесуальні рішення (доступ до документів), а не вироки.

Земельний спір у Китаєві (2023−2024 роки): тривав господарський спір щодо земельних ділянок у Китаєві (Голосіївський район). Прокуратура оскаржувала рішення, пов’язані з використанням ділянки. У медіа проєкт забудови пов’язували з KAN Development. Суть конфлікту — статус землі та питання культурної спадщини.

Практичні поради

Перевіряйте конкретну юридичну особу, яка є стороною договору. З’ясуйте, чи немає судових справ саме щодо земельної ділянки вашого житлового комплексу. Перевіряйте наявність чинних містобудівних умов і дозволів у державних реєстрах. Зверніть увагу на земельні суперечки. Перед підписанням договору варто проконсультуватися з юристом, який працює з нерухомістю. Шукайте інформацію у закритих групах / форумах / чатах мешканців — іноді там з’являються реальні сигнали раніше, ніж у ЗМІ.

