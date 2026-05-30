У яких містах України оренда квартири «зʼїдає» майже всю зарплату (інфографіка) Сьогодні 10:07 — Нерухомість

В Ужгороді оренда квартири "зʼїдає" 77% доходу

Станом на кінець травня 2026 року найдорожче орендувати однокімнатне житло у західних областях України. В Ужгороді, Львові та Івано-Франківську оренда найбільше бʼє по кишені, тоді як найнижчі ціни на житло спостерігаються у Херсоні та Харкові.

Про це свідчать дані ЛУН, пише «Телеканал 24».

У яких містах оренда найдорожча

Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді забирає 77% медіанної зарплати. Середня вартість «однокімнатки» становить 22,2 тис. грн на місяць.

Друге місце посідають Львів та Івано-Франківськ, де оренда «зʼїдає» по 66% зарплати. За однокімнатну квартиру у Львові щомісяця в середньому доводиться платити 20 тис. грн, а в Івано-Франківську — 17,8 тис. грн.

Міста з високим рівнем навантаження на зарплати:

Луцьк — 60%;

Чернівці — 57%;

Вінниця — 56%;

Черкаси — 52%;

Рівне — 51%;

Київ — 50%.

У Києві медіанна ціна оренди однокімнатної квартири зараз становить 17,5 тисячі гривень.

Частка медіанної зарплати, що йде на оренду 1-кімнатної квартири, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Де орендувати житло найдешевше

Найменше навантаження на зарплати фіксують у Херсоні — оренда забирає 17% доходу. Водночас у місті бракує даних щодо середньої вартості оренди.

Відносно доступною оренда залишається також у:

Харкові — 27%;

Миколаєві — 30%;

Сумах — 32%;

Кропивницькому — 36%;

Чернігові — 38%;

Запоріжжі — 39%.

У Харкові, Сумах і Миколаєві медіанна вартість оренди однокімнатного житла становить близько 7 тис. грн.

Водночас у багатьох містах за рік оренда суттєво подорожчала. Найбільше ціни зросли у Запоріжжі — на 80%, Харкові — на 75% та Одесі — на 33%.

Раніше Finance.ua писав , що найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області — на 10% у доларах, до $51,5 тис.

Окрім Тернопільської області також помітне зростання цін спостерігалося в інших регіонах:

Закарпатська область на 7%, до 71,3 тис. доларів;

Харківська та Сумська області на 6%, до 25,1 тис. і 20,8 тис. доларів відповідно;

Вінницька та Хмельницька області на 5%, до 52,1 тис. і 40,1 тис. доларів відповідно.

