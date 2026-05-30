У яких містах України оренда квартири «зʼїдає» майже всю зарплату (інфографіка)

В Ужгороді оренда квартири "зʼїдає" 77% доходу, Фото: magnific
Станом на кінець травня 2026 року найдорожче орендувати однокімнатне житло у західних областях України. В Ужгороді, Львові та Івано-Франківську оренда найбільше бʼє по кишені, тоді як найнижчі ціни на житло спостерігаються у Херсоні та Харкові.
Про це свідчать дані ЛУН, пише «Телеканал 24».

У яких містах оренда найдорожча

Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді забирає 77% медіанної зарплати. Середня вартість «однокімнатки» становить 22,2 тис. грн на місяць.
Друге місце посідають Львів та Івано-Франківськ, де оренда «зʼїдає» по 66% зарплати. За однокімнатну квартиру у Львові щомісяця в середньому доводиться платити 20 тис. грн, а в Івано-Франківську — 17,8 тис. грн.
Міста з високим рівнем навантаження на зарплати:
  • Луцьк — 60%;
  • Чернівці — 57%;
  • Вінниця — 56%;
  • Черкаси — 52%;
  • Рівне — 51%;
  • Київ — 50%.
У Києві медіанна ціна оренди однокімнатної квартири зараз становить 17,5 тисячі гривень.
Частка медіанної зарплати, що йде на оренду 1-кімнатної квартири, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Де орендувати житло найдешевше

Найменше навантаження на зарплати фіксують у Херсоні — оренда забирає 17% доходу. Водночас у місті бракує даних щодо середньої вартості оренди.
Відносно доступною оренда залишається також у:
  • Харкові — 27%;
  • Миколаєві — 30%;
  • Сумах — 32%;
  • Кропивницькому — 36%;
  • Чернігові — 38%;
  • Запоріжжі — 39%.
У Харкові, Сумах і Миколаєві медіанна вартість оренди однокімнатного житла становить близько 7 тис. грн.
Водночас у багатьох містах за рік оренда суттєво подорожчала. Найбільше ціни зросли у Запоріжжі — на 80%, Харкові — на 75% та Одесі — на 33%.
Раніше Finance.ua писав, що найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області — на 10% у доларах, до $51,5 тис.
Окрім Тернопільської області також помітне зростання цін спостерігалося в інших регіонах:
  • Закарпатська область на 7%, до 71,3 тис. доларів;
  • Харківська та Сумська області на 6%, до 25,1 тис. і 20,8 тис. доларів відповідно;
  • Вінницька та Хмельницька області на 5%, до 52,1 тис. і 40,1 тис. доларів відповідно.
Finance.ua
