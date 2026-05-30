У яких містах України оренда квартири «зʼїдає» майже всю зарплату (інфографіка)

Станом на кінець травня 2026 року найдорожче орендувати однокімнатне житло у західних областях України. В Ужгороді, Львові та Івано-Франківську оренда найбільше бʼє по кишені, тоді як найнижчі ціни на житло спостерігаються у Херсоні та Харкові.
Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді забирає 77% медіанної зарплати. Середня вартість «однокімнатки» становить 22,2 тис. грн на місяць.
Друге місце посідають Львів та Івано-Франківськ, де оренда «зʼїдає» по 66% зарплати. За однокімнатну квартиру у Львові щомісяця в середньому доводиться платити 20 тис. грн, а в Івано-Франківську — 17,8 тис. грн.
Міста з високим рівнем навантаження на зарплати:
Луцьк — 60%;
Чернівці — 57%;
Вінниця — 56%;
Черкаси — 52%;
Рівне — 51%;
Київ — 50%.
У Києві медіанна ціна оренди однокімнатної квартири зараз становить 17,5 тисячі гривень.
Де орендувати житло найдешевше
Найменше навантаження на зарплати фіксують у Херсоні — оренда забирає 17% доходу. Водночас у місті бракує даних щодо середньої вартості оренди.
Відносно доступною оренда залишається також у:
Харкові — 27%;
Миколаєві — 30%;
Сумах — 32%;
Кропивницькому — 36%;
Чернігові — 38%;
Запоріжжі — 39%.
У Харкові, Сумах і Миколаєві медіанна вартість оренди однокімнатного житла становить близько 7 тис. грн.
Водночас у багатьох містах за рік оренда суттєво подорожчала. Найбільше ціни зросли у Запоріжжі — на 80%, Харкові — на 75% та Одесі — на 33%.
Раніше Finance.ua писав, що найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області — на 10% у доларах, до $51,5 тис.
Окрім Тернопільської області також помітне зростання цін спостерігалося в інших регіонах:
Закарпатська область на 7%, до 71,3 тис. доларів;
Харківська та Сумська області на 6%, до 25,1 тис. і 20,8 тис. доларів відповідно;
Вінницька та Хмельницька області на 5%, до 52,1 тис. і 40,1 тис. доларів відповідно.