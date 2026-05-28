Чи можна забрати подаровану квартиру: що каже закон Сьогодні 09:05 — Нерухомість

Подарований дім

Питання про те, чи можна «відмінити» подарунок, особливо коли йдеться про квартиру чи іншу нерухомість, виникає доволі часто. Із посиланням на норми Цивільного кодексу України та розглянемо, чи має дарувальник право забрати подароване майно назад та в яких випадках це взагалі можливо.

Коли подарунок стає власністю остаточно

Договір дарування — це зручний юридичний інструмент, що дає змогу подарувати квартиру, будинок або земельну ділянку іншій людині, найчастіше родичу або будь-якій особі.

Як пише Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради, право власності на подароване майно переходить до обдаровуваного з моменту прийняття дарунку. Від цього моменту саме він стає повноправним власником квартири, будинку чи іншого майна.

Договір дарування є безумовним: дарувальник не може встановлювати додаткові умови, обмеження чи вимоги щодо використання подарунка після його передання.

Важливо розуміти:

подарувати можна будь-яке майно або майнові права;

договір дарування зазвичай не може бути скасований в односторонньому порядку ;

; винятки передбачені лише законом.

У яких випадках квартиру все ж можуть «забрати назад»

Попри загальне правило остаточності дарування, закон передбачає окремі ситуації, коли договір може бути розірваний, зокрема через суд.

Дарувальник має право вимагати повернення подарунка, якщо:

обдаровуваний вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;

якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;

якщо на момент пред’явлення вимоги дарунок є збереженим.

У разі розірвання договору обдаровуваний зобов’язаний повернути подарунок у тому стані, в якому він є на момент рішення. При цьому доходи чи плоди, отримані від майна, залишаються у нього.

У випадку відсутності дарунка (його знищення, відчуження третім особам тощо), ні вимога про розірвання правочину, ні вимога про повернення дарунка, пред’являтись не можуть.

