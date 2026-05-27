Українці купили в Польщі більше квартир, ніж громадяни 115 країн разом узяті

Іноземці купили у Польщі понад 17 тисяч квартир за минулий рік

Іноземці дедалі активніше купують житло у Польщі. За останні десять років кількість таких угод зросла у п’ять разів. Серед іноземних покупців переважають українці, далі йдуть індійці, турки та чехи.

Про це повідомляє InPoland.net.pl із посиланням на звіт GetHome.pl.

Українці стали найбільшими покупцями житла серед іноземців

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, у 2025 році іноземці придбали понад 17,7 тисячі квартир, що на 2% більше, ніж роком раніше.

Найбільше житла купили українці. Після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році попит з боку громадян України суттєво зріс. У 2025 році українці придбали 9,3 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сукупний обсяг купівлі громадянами інших 115 країн.

білоруси, індійці та турки також активно купують нерухомість

білоруси також становлять значну групу іноземних покупців. Минулого року вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 квадратних метрів.

Немало квартир у Польщі купують індуси. У 2025 році громадяни Індії придбали в Польщі нерухомості загальною 16 000 квадратних метрів. Нерухомість найчастіше купують фахівці, які працюють у Польщі в секторі нових технологій та послуг.

Громадяни Туреччини минулого року придбали 10 000 квадратних метрів.

Чехи придбали подібну житлову площу.

«Попит на житло в Польщі серед чехів може бути пов’язаний з бажанням інвестувати, чому сприяє географічна близькість. Однак не виключається, що покупки могли бути з практичною метою, тобто квартири в туристичних місцях, як другий дім на вихідні», — зазначає автор статті.

Водночас, інтерес до польського ринку житла з боку західноєвропейців знизився.

За даними авторів звіту, Польща приваблює все менше спекулятивних інвесторів, ціни на житло зросли, дохідність оренди впала, а доступність кредитів погіршилася.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що громадяни Польщі дедалі активніше купують житло в Іспанії. Зростання попиту пов’язують як із інвестиційними мотивами, так і з прагненням мати житло у безпечнішому регіоні на тлі війни в Україні та нестабільності на Близькому Сході.

Так, у січні-березні 2026 року громадяни Польщі придбали в Іспанії 1126 об’єктів нерухомості. Це на 12,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та майже на 41% більше порівняно з 2024 роком. За останнє десятиліття кількість поляків, які купують нерухомість в Іспанії, збільшилася утричі.

