Поляки продовжують скуповувати житло в Іспанії Сьогодні 18:20 — Світ

Громадяни Польщі дедалі активніше купують житло в Іспанії. Зростання попиту пов’язують як із інвестиційними мотивами, так і з прагненням мати житло у безпечнішому регіоні на тлі війни в Україні та нестабільності на Близькому Сході.

Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на дані Registradores de España.

Попит на житло зріс майже на 41% за два роки

Так, у січні-березні 2026 року громадяни Польщі придбали в Іспанії 1126 об’єктів нерухомості. Це на 12,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та майже на 41% більше порівняно з 2024 роком.

Поляки посідають восьме місце серед іноземців за кількістю придбаного житла в Іспанії.

Іспанські ЗМІ зазначають, що одним із чинників зростання попиту стала війна в Україні. Частина покупців розглядає нерухомість в Іспанії як потенційне безпечне місце проживання у разі загострення безпекової ситуації. У деяких іспанських провінціях громадяни Польщі вже входять до п’ятірки найбільших іноземних покупців житла.

За останнє десятиліття кількість поляків, які купують нерухомість в Іспанії, збільшилася утричі.

Найбільший попит на житло біля моря

Найчастіше польські інвестори купують нерухомість на узбережжі, зокрема в районах Коста-дель-Соль та Коста-Бланка. Основний інтерес припадає на об’єкти вторинного ринку.

На Коста-дель-Соль покупці з Польщі найчастіше шукають житло вартістю від 450 тис. до 1,5 млн євро.

Водночас квартири в регіоні доступні за ціною від приблизно 350 тис. євро, що співставно з вартістю житла у Варшаві.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспанії 4136. Поляки займають 8-ме місце серед іноземців, які придбали нерухомість і Іспанії (4,26% у 2025 році). Марбелья та Коста-дель-Соль є найпопулярнішим вибором серед поляків, які шукають нерухомість на іспанському узбережжі.

