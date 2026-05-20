Від Києва до Лондона: скільки коштує проїзний квиток у столицях Європи Сьогодні 09:02 — Світ

Трамвай у Празі

Поки в Києві обговорюють підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, у різних європейських столицях уже давно діють зовсім різні моделі ціноутворення — від символічних тарифів у Східній Європі до значно вищих цін у Лондоні чи Стокгольмі.

Із посиланням на Новини.Live розповідаємо, мешканці яких європейських столиць платять за проїзд найбільше.

Де в Європі проїзд найдорожчий і найдешевший

Серед європейських столиць лідером за вартістю громадського транспорту залишається Лондон. Тут ціна поїздки залежить від зони та часу доби та способу оплати. Одноразова поїздка на автобусі або трамваї коштує трохи більше 2 євро, на метро — від 3,6 євро. Місячний абонемент на усі зони та види транспорту обійдеться у 235 євро.

У Стокгольмі, столиці Швеції, вартість проїзду теж є досить високою. Разові квитки на міський транспорт коштують близько 3,5 євро, а проїзний на місяць — 166 євро.

В інших європейських столицях місячний безлімітний проїзний коштує:

Мадрид (Іспанія) — 142 євро;

Берлін (Німеччина) — 114 євро;

Рим (Італія) — 96 євро;

Париж (Франція) — 90,8 євро;

Гельсінкі (Фінляндія) — 57 євро;

Відень (Австрія) — 51 євро;

Таллінн (Естонія) — 30 євро;

Рига (Латвія) — 30 євро;

Вільнюс (Литва) — 29 євро;

Варшава (Польща) — 28 євро;

Будапешт (Угорщина) — 26,32 євро;

Прага (Чехія) — 22,62 євро;

Братислава (Словаччина) — 22 євро.

Найнижчі тарифи серед наведених столиць зафіксовані в Бухаресті: близько 0,6 євро за поїздку у наземному транспорті та метро та 15,36 євро за місячний проїзний.

Скільки коштує проїзд у Києві та що зміниться

Станом на травень 2026 року проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн, а місячний абонемент — 800 грн.

Водночас, як ми повідомляли раніше, у проєкті розпорядження КМДА пропонується підвищення тарифів із 15 липня. Наразі ці зміни проходять обговорення. Якщо їх ухвалять, ціни зростуть майже в чотири рази:

разова поїздка — до 30 грн;

місячний безлімітний проїзний — до 4 875 грн.

У європейському еквіваленті це близько 96 євро за місячний абонемент — рівень, співставний із Римом, і вищий, ніж у Парижі, а також значно дорожчий, ніж у Варшаві чи Бухаресті.

Реакція киян

Після появи проєкту рішення кияни швидко відреагували на можливе підвищення тарифів і створили петицію проти зростання вартості проїзду. Вона зібрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів за лічені години після публікації.

