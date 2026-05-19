OpenAI та Microsoft перемогли Маска в суді Сьогодні 22:03 — Світ

Ілон Маск і суд

У Каліфорнії дев’ять присяжних одностайно стали на бік OpenAI та Microsoft у справі Ілона Маска. Вони вирішили, що його позови проти Сема Альтмана, Грега Брокмана, OpenAI і Microsoft були подані запізно.

Про це пише Tech Crunсh.

Деталі справи

Маск звинувачував відповідачів у тому, що вони фактично «вкрали благодійну організацію», коли створили комерційну структуру навколо OpenAI.

Його сторона намагалася довести, що компанія відійшла від початкової некомерційної місії, а Microsoft допомогла цій трансформації.

Але під час процесу ключовим стало не саме філософське питання про місію OpenAI, а значно приземленіша річ — строки давності.

Захист наполягав, що будь-яка шкода, на яку посилається Маск, виникла ще до 2021 року або у 2021−2022 роках, залежно від конкретного пункту позову. Присяжні погодилися саме з цим аргументом. Отже справа завершилася без перегляду структури компанії чи її моделі роботи.

Чому це цікаво

OpenAI позбулася однієї з найбільших юридичних загроз — сценарію, за якого суд міг би змусити її переглядати структуру. Крім того, це сталося на тлі розмов про можливе IPO. Паралельно суд слухав аргументи про можливі збитки Маска, якби рішення було іншим. Його експерт оцінював претензії в діапазоні від $78,8 млрд до $135 млрд. Після рішення адвокат OpenAI Білл Савітт назвав позов Маска «вигадкою післяфактум» і спробою зашкодити конкуренту. Microsoft теж привітала вердикт і заявила, що продовжить співпрацю з OpenAI над масштабуванням ШІ-рішень.

Що далі

Сам Маск здаватися не планує. У X він написав, що ніхто не сумнівається у збагаченні Альтмана й Брокмана, а суперечка нібито лише в тому, коли саме це сталося. Його головний юрист Марк Тоберофф коротко окреслив наступний крок: апеляція до Дев’ятого округу.

Нагадаємо, судове засідання розпочалося 27 квітня, у федеральному суді в Окленд. Маск стверджував, що керівництво компанії зрадило свою початкову мету як некомерційної організації, яка мала надавати пріоритет безпечному розвитку штучного інтелекту на благо людства. Згодом Ілон Маск визнав, що підписував документи для OpenAI, читаючи тільки заголовок.

