Найпопулярніші напрямки відпочинку в Європі за версією Airbnb

За даними Airbnb, все більше європейських мандрівників обирають подорожі на короткі відстані або всередині країни. Причниню тому є побоювання щодо зростання цін на авіаційне паливо.

Нові дані платформи короткострокового бронювання житла показали, що 25% мандрівників у таких країнах, як Франція, Німеччина, Швеція, Португалія та Нідерланди, обиратимуть відпочинок удома у 2026 році, пише euronews

Тенденції літа-2026

Наприклад, у Швеції медіанна відстань бронювання знизилася на 26% з 2023 року і зараз становить менше 500 кілометрів.

Ще однією тенденцією, що набирає обертів, є розподіл вартості подорожі між більшою групою, зокрема бронювання для чотирьох і більше осіб у Португалії, Іспанії та Швеції.

Дедалі популярнішим стає проживання в сільській місцевості, оскільки понад половина всіх літніх бронювань у Німеччині та Франції припадає на сільську місцевість, узбережжя та гірські райони.

В Італії Трентіно-Південний Тіроль набирає популярності серед багатьох європейських мандрівників. Найбільш відомий своїми Доломітовими Альпами, відвідувачі стікаються сюди заради пішохідних стежок, а також є безліч озер, де можна охолодитися дорогою.

Для британських мандрівників гори Венето також користуються популярністю.

У Франції у британських та голландських туристів популярні подорожі до Нормандії, особливо у сільській місцевості. У регіоні розташовані сім найкрасивіших сіл Франції, зокрема Беврон-ан-Ож, Бланжі-ле-Шато та Вель-ле-Роз.

Німці прямують до сільської місцевості Швеції — Векше, Кальмар, Крістіанстад і Йончепінг.

Раніше Finance.ua писав , що великі мегаполіси поступово програють у рейтингах щастя через перевантажений транспорт, високу вартість житла, шум та дефіцит особистого простору. У 2026 році найщасливішим містом для життя визнали Копенгаген.

У рейтингу домінують міста середнього розміру, де інфраструктура працює передбачувано, а мешканці витрачають менше часу на дорогу та побутові проблеми.

