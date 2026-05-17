ТОП-10 найщасливіших міст світу у 2026 році

Великі мегаполіси поступово програють у рейтингах щастя через перевантажений транспорт, високу вартість житла, шум та дефіцит особистого простору. У 2026 році найщасливішим містом для життя визнали Копенгаген. У рейтингу домінують міста середнього розміру, де інфраструктура працює передбачувано, а мешканці витрачають менше часу на дорогу та побутові проблеми.

Про це свідчить новий рейтинг Happy City Index.

Експерти оцінювали міста за ключовими критеріями:

Рівень безпеки у місті;

Доступність житла;

Якість повітря та екологія;

Ефективність громадського транспорту;

Доступ до медицини;

Баланс між роботою та особистим життям;

Цифровізація міських послуг;

Якість міського управління.

Особливу увагу приділяли саме щоденному комфорту. Наприклад, наскільки швидко мешканці можуть дістатися роботи, чи мають доступ до парків та громадських просторів, скільки часу витрачають на бюрократичні питання та чи відчувають себе у безпеці.

Саме тому туристична популярність або кількість хмарочосів більше не гарантує високих позицій у рейтингу. Сучасне щасливе місто — це насамперед місто, де людям комфортно жити щодня, а не лише приїжджати у відпустку.

Чому Копенгаген знову став найщасливішим містом світу

Копенгаген уже кілька років поспіль залишається серед світових лідерів за якістю життя. У 2026 році місто знову очолило Happy City Index завдяки поєднанню безпеки, стабільної інфраструктури та комфортного ритму життя.

Однією з головних причин успіху стала транспортна система. У Копенгагені добре розвинена велосипедна інфраструктура — велосипедом тут щодня користуються сотні тисяч людей. Це не лише зменшує затори, а й позитивно впливає на екологію та рівень стресу у місті.

Важливу роль також відіграє баланс між роботою та особистим життям. У Данії традиційно менше культури «перепрацювань», а мешканці мають більше часу для відпочинку, сім’ї та спорту. Саме цей фактор дедалі частіше стає ключовим у глобальних рейтингах щастя.

Крім цього, Копенгаген отримав високі оцінки за безпеку, доступ до медицини, цифрові сервіси та рівень довіри до міського управління. Для багатьох мешканців комфорт тут полягає не у розкоші, а у передбачуваності та стабільності щоденного життя.

За даними рейтингу Happy City Index 2026, саме ці міста сьогодні вважаються найкомфортнішими для життя завдяки низькому рівню стресу, хорошій екології, безпеці та збалансованому темпу життя:

Копенгаген, Данія Гельсінкі, Фінляндія Женева, Швейцарія Уппсала, Швеція Токіо, Японія Тронгейм, Норвегія Берн, Швейцарія Мальме, Швеція Мюнхен, Німеччина Орхус, Данія

До другої десятки увійшли Цюріх, Барселона, Еспоо, Осло, Гаага, Балларат, Ольборг, Йокогама, Лугано та Рейк’явік.

Більшість із цих міст також мають високі показники безпеки, екології та якості міської інфраструктури.

Цікаво, що у списку переважають не глобальні мегаполіси, а більш спокійні міста з комфортним темпом життя та добре організованим міським середовищем.

