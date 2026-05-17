Готовність інвестувати в Україну в найближчі 12 місяців зростає
Дослідження фіксує помітне зростання короткострокової готовності інвестувати в Україну, попри війну: 19% компаній заявили про такі плани проти 8% у 2025 році.
Водночас відповіді респондентів показують різні підходи до ризиків:
19% компаній вже інвестують в український ринок;
15% поки не планують інвестиції через війну;
16% не розглядають Україну незалежно від воєнних факторів;
20% допускають можливість інвестування;
9% готові заходити на ринок у разі укладення мирної угоди.
«У 2025 році український ринок M&A продовжив поступове відновлення після різкого падіння у 2022-му: кількість угод зросла більш ніж на 20%, а сукупна розголошена вартість — більш ніж на 17%, що свідчить про збереження інтересу інвесторів навіть за умов високих безпекових ризиків.
Водночас структура M&A-ринку змінюється: на тлі стриманої активності міжнародних гравців упродовж року локальні інвестори активніше формували пайплайн потенційних транзакцій. В другій половині 2025-го фіксувалося пожвавлення міжнародного інтересу до українських активів та поява знакових угод за участі іноземних інвесторів. Цей тренд заклав основу для подальшої реалізації транскордонних угод у 2026 році", — коментує Світлана Щербатюк, партнерка, керівниця напряму Transaction Services, Deal Advisory, KPMG в Україні.
Відбудова України як чинник регіонального попиту
У дослідженні окремо наголошується, що процес відбудови України підсилює інтерес до всього регіону СЕЕ. Важливу роль відіграє фінансова підтримка ЄС у розмірі 50 млрд євро в межах програми EU Ukraine Facility. Кошти передбачено для:
підтримки державного бюджету;
стимулювання інвестицій;
технічної допомоги у впровадженні реформ.
Серед пріоритетних напрямів — енергетика, агросектор, логістика, транспорт, зелена трансформація та цифровізація.