Україна піднялася в рейтингу інвестпривабливості серед країн CEE — KPMG Сьогодні 18:13 — Світ

Бізнесмен-інвестор

Попри війну, що триває, Україна залишається на радарах німецьких інвесторів, посідаючи 2 місце серед країн СЕЕ (Central and Eastern Europe), які найчастіше згадують у планах інвестування.

Про це свідчать дані дослідження KPMG German-Central and Eastern European Business Outlook 2026.

Україна серед лідерів інвестінтересу в СЕЕ

У рейтингу країн Центральної та Східної Європи Україна посіла друге місце після Польщі за частотою згадок у планах інвестування.

Згідно з дослідженням, 43% компаній, які планують інвестиції в регіоні, розглядають Україну як потенційний напрям. Це на 8 відсоткових пунктів більше, ніж роком раніше (35% у 2025 році).

Загалом у KPMG зазначають, що інвестиційні наміри в регіоні зростають, а серед ключових ринків для вкладень називають Польщу, Україну та Чехію.

Готовність інвестувати в Україну в найближчі 12 місяців зростає

Дослідження фіксує помітне зростання короткострокової готовності інвестувати в Україну, попри війну: 19% компаній заявили про такі плани проти 8% у 2025 році.

Водночас відповіді респондентів показують різні підходи до ризиків:

19% компаній вже інвестують в український ринок;

15% поки не планують інвестиції через війну;

16% не розглядають Україну незалежно від воєнних факторів;

20% допускають можливість інвестування;

9% готові заходити на ринок у разі укладення мирної угоди.

«У 2025 році український ринок M&A продовжив поступове відновлення після різкого падіння у 2022-му: кількість угод зросла більш ніж на 20%, а сукупна розголошена вартість — більш ніж на 17%, що свідчить про збереження інтересу інвесторів навіть за умов високих безпекових ризиків.

Водночас структура M&A-ринку змінюється: на тлі стриманої активності міжнародних гравців упродовж року локальні інвестори активніше формували пайплайн потенційних транзакцій. В другій половині 2025-го фіксувалося пожвавлення міжнародного інтересу до українських активів та поява знакових угод за участі іноземних інвесторів. Цей тренд заклав основу для подальшої реалізації транскордонних угод у 2026 році", — коментує Світлана Щербатюк, партнерка, керівниця напряму Transaction Services, Deal Advisory, KPMG в Україні.

Відбудова України як чинник регіонального попиту

У дослідженні окремо наголошується, що процес відбудови України підсилює інтерес до всього регіону СЕЕ. Важливу роль відіграє фінансова підтримка ЄС у розмірі 50 млрд євро в межах програми EU Ukraine Facility. Кошти передбачено для:

підтримки державного бюджету;

стимулювання інвестицій;

технічної допомоги у впровадженні реформ.

Серед пріоритетних напрямів — енергетика, агросектор, логістика, транспорт, зелена трансформація та цифровізація.

Читайте також Скільки коштуватиме відбудова України — нові оцінки аналітиків

Виклики для інвесторів

Опитування показує, що вплив війни росії проти України на інвестиційні рішення в регіоні СЕЕ є змішаним.

45% компаній заявили, що війна не впливає на їхні рішення;

15% відклали або скасували інвестиції;

13% перерозподілили інвестиції в межах регіону;

9% збільшили інвестиції, ще 9% — скоротили;

по 5% або перенесли інвестиції з регіону, або розглядають можливе згортання діяльності в СЕЕ.

Загальні висновки дослідження

KPMG German-CEE Business Outlook 2026 фіксує зростання ролі регіону СЕЕ у стратегіях німецьких компаній попри політичні та безпекові виклики.

41% компаній планують інвестувати в СЕЕ протягом 12 місяців;

55% — упродовж п’яти років.

Головним драйвером інвестицій залишається попит (53%), тоді як основними ризиками названо політичну та безпекову нестабільність (60%) і корупцію (47%).

У звіті також відзначається посилення економічної інтеграції регіону з ЄС, зростання торгівлі та розширення євроінтеграційних процесів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.