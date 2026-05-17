0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна піднялася в рейтингу інвестпривабливості серед країн CEE — KPMG

Світ
10
Бізнесмен-інвестор
Бізнесмен-інвестор
Попри війну, що триває, Україна залишається на радарах німецьких інвесторів, посідаючи 2 місце серед країн СЕЕ (Central and Eastern Europe), які найчастіше згадують у планах інвестування.
Про це свідчать дані дослідження KPMG German-Central and Eastern European Business Outlook 2026.

Україна серед лідерів інвестінтересу в СЕЕ

У рейтингу країн Центральної та Східної Європи Україна посіла друге місце після Польщі за частотою згадок у планах інвестування.
Згідно з дослідженням, 43% компаній, які планують інвестиції в регіоні, розглядають Україну як потенційний напрям. Це на 8 відсоткових пунктів більше, ніж роком раніше (35% у 2025 році).
Україна піднялася в рейтингу інвестпривабливості серед країн CEE — KPMG
Загалом у KPMG зазначають, що інвестиційні наміри в регіоні зростають, а серед ключових ринків для вкладень називають Польщу, Україну та Чехію.

Готовність інвестувати в Україну в найближчі 12 місяців зростає

Дослідження фіксує помітне зростання короткострокової готовності інвестувати в Україну, попри війну: 19% компаній заявили про такі плани проти 8% у 2025 році.
Водночас відповіді респондентів показують різні підходи до ризиків:
  • 19% компаній вже інвестують в український ринок;
  • 15% поки не планують інвестиції через війну;
  • 16% не розглядають Україну незалежно від воєнних факторів;
  • 20% допускають можливість інвестування;
  • 9% готові заходити на ринок у разі укладення мирної угоди.
Україна піднялася в рейтингу інвестпривабливості серед країн CEE — KPMG
«У 2025 році український ринок M&A продовжив поступове відновлення після різкого падіння у 2022-му: кількість угод зросла більш ніж на 20%, а сукупна розголошена вартість — більш ніж на 17%, що свідчить про збереження інтересу інвесторів навіть за умов високих безпекових ризиків.
Водночас структура M&A-ринку змінюється: на тлі стриманої активності міжнародних гравців упродовж року локальні інвестори активніше формували пайплайн потенційних транзакцій. В другій половині 2025-го фіксувалося пожвавлення міжнародного інтересу до українських активів та поява знакових угод за участі іноземних інвесторів. Цей тренд заклав основу для подальшої реалізації транскордонних угод у 2026 році", — коментує Світлана Щербатюк, партнерка, керівниця напряму Transaction Services, Deal Advisory, KPMG в Україні.

Відбудова України як чинник регіонального попиту

У дослідженні окремо наголошується, що процес відбудови України підсилює інтерес до всього регіону СЕЕ. Важливу роль відіграє фінансова підтримка ЄС у розмірі 50 млрд євро в межах програми EU Ukraine Facility. Кошти передбачено для:
  • підтримки державного бюджету;
  • стимулювання інвестицій;
  • технічної допомоги у впровадженні реформ.
Серед пріоритетних напрямів — енергетика, агросектор, логістика, транспорт, зелена трансформація та цифровізація.
Читайте також

Виклики для інвесторів

Опитування показує, що вплив війни росії проти України на інвестиційні рішення в регіоні СЕЕ є змішаним.
  • 45% компаній заявили, що війна не впливає на їхні рішення;
  • 15% відклали або скасували інвестиції;
  • 13% перерозподілили інвестиції в межах регіону;
  • 9% збільшили інвестиції, ще 9% — скоротили;
  • по 5% або перенесли інвестиції з регіону, або розглядають можливе згортання діяльності в СЕЕ.
Україна піднялася в рейтингу інвестпривабливості серед країн CEE — KPMG
Місце для вашої реклами

Загальні висновки дослідження

KPMG German-CEE Business Outlook 2026 фіксує зростання ролі регіону СЕЕ у стратегіях німецьких компаній попри політичні та безпекові виклики.
  • 41% компаній планують інвестувати в СЕЕ протягом 12 місяців;
  • 55% — упродовж п’яти років.
Головним драйвером інвестицій залишається попит (53%), тоді як основними ризиками названо політичну та безпекову нестабільність (60%) і корупцію (47%).
У звіті також відзначається посилення економічної інтеграції регіону з ЄС, зростання торгівлі та розширення євроінтеграційних процесів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесНімеччинаІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems