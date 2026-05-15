Мінімальна зарплата в Польщі у 2027 році може зрости лише на 54 злотих

Польські злоті
Після кількох років суттєвого зростання мінімальної зарплати в Польщі темпи підвищення можуть сповільнитися. За попередніми оцінками експертів, у 2027 році працівники, які отримують мінімалку, можуть побачити у своїх зарплатах надбавку лише у кілька десятків злотих.
Про це пише inpoland.

На скільки може зрости мінімальна зарплата

За розрахунками аналітиків, мінімальна заробітна плата у Польщі у 2027 році може становити 4 860,47 злотих брутто. Це лише на 54,47 злотих більше, ніж чинний рівень.
Якщо прогноз справдиться, це буде одне з найменших підвищень мінімальної зарплати за останні роки.
У перерахунку на суму після сплати податків працівники отримуватимуть 3 643,63 злотих нетто. Це на 37,78 злотих більше, ніж зараз.

Чому зростання може бути таким незначним

Розмір мінімальної зарплати в Польщі щороку визначають з урахуванням прогнозованої інфляції та темпів економічного зростання (ВВП).
Ці дані надаються Головним статистичним управлінням. Однак, як йдеться в матеріалі DGP, нові дані GUS змінили метод розрахунку мінімальної заробітної плати на 2027 рік. Ключовим фактором був розмір середньої зарплати у першому кварталі 2026 року, при якому мінімальна зарплата була вище встановленого законом порогу в 50% від середнього показника по країні.
За даними GUS, середня валова зарплата у першому кварталі 2026 року становила 9 562,88 злотих, а мінімальна зарплата вже перевищила законодавчий поріг у 50% від цього показника.
Через це механізм подальшого підвищення передбачає лише незначну індексацію.

Коли стане відомий остаточний розмір

Остаточне рішення щодо мінімальної зарплати на 2027 рік ухвалюватиме уряд Польщі після консультацій у Раді соціального діалогу.
Втім попередні розрахунки свідчать, що період стрімкого зростання мінімальної заробітної плати, ймовірно, завершується, а подальші підвищення будуть значно скромнішими.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у Польщі готують оновлення правил визначення мінімальної заробітної плати. Влада планує адаптувати національне законодавство до стандартів ЄС, що може суттєво вплинути на рівень виплат уже найближчими роками.
За оцінками Міністерства фінансів Польщі, мінімлка може зрости:
  • у 2027 році — до 5103 злотих брутто (3809 злотих «на руки»);
  • у 2028 році — до 5420 злотих брутто (4025 злотих нетто);
  • у 2029 році — до 5747 злотих брутто (4248 злотих «на руки»).
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
