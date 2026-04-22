У Польщі підвищать допомогу по безробіттю — нові ставки Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

З 1 червня 2026 року в Польщі підвищать розмір допомоги по безробіттю. Нові ставки стосуватимуться всіх офіційно зареєстрованих безробітних і діятимуть протягом наступного року.

Про це пише inpoland

Таке рішення ухвалило Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики. Його мета — частково компенсувати зростання вартості життя та підтримати людей у період пошуку роботи.

Нові розміри виплат

Базова допомога для осіб зі стажем від 5 до 20 років становитиме 1783,90 злотих брутто на місяць у перші 90 днів. Після цього виплата зменшиться до 1400,90 злотих брутто.

Фактично «на руки» це близько 1620 злотих на початку періоду і приблизно 1270 злотих у подальшому.

Розмір допомоги залежить від трудового стажу:

понад 20 років — 120% від базової ставки;

від 5 до 20 років — 100%;

менше ніж 5 років — 80%.

Тривалість виплат і умови отримання

Стандартний період виплат становить 180 днів. Водночас у регіонах із високим рівнем безробіття або для окремих категорій громадян його можуть подовжити до одного року.

Щоб отримати допомогу, необхідно:

зареєструватися в центрі зайнятості;

мати щонайменше 365 днів офіційної роботи за останні 18 місяців;

сплачувати внески до Фонду праці.

Уряд Польщі підкреслює, що підвищення виплат покликане полегшити фінансове навантаження для громадян і дати їм більше часу на пошук нової роботи.

