У Польщі підвищать допомогу по безробіттю — нові ставки
З 1 червня 2026 року в Польщі підвищать розмір допомоги по безробіттю. Нові ставки стосуватимуться всіх офіційно зареєстрованих безробітних і діятимуть протягом наступного року.
Про це пише inpoland.
Таке рішення ухвалило Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики. Його мета — частково компенсувати зростання вартості життя та підтримати людей у період пошуку роботи.
Нові розміри виплат
Базова допомога для осіб зі стажем від 5 до 20 років становитиме 1783,90 злотих брутто на місяць у перші 90 днів. Після цього виплата зменшиться до 1400,90 злотих брутто.
Фактично «на руки» це близько 1620 злотих на початку періоду і приблизно 1270 злотих у подальшому.
Розмір допомоги залежить від трудового стажу:
- понад 20 років — 120% від базової ставки;
- від 5 до 20 років — 100%;
- менше ніж 5 років — 80%.
Тривалість виплат і умови отримання
Стандартний період виплат становить 180 днів. Водночас у регіонах із високим рівнем безробіття або для окремих категорій громадян його можуть подовжити до одного року.
Щоб отримати допомогу, необхідно:
- зареєструватися в центрі зайнятості;
- мати щонайменше 365 днів офіційної роботи за останні 18 місяців;
- сплачувати внески до Фонду праці.
Уряд Польщі підкреслює, що підвищення виплат покликане полегшити фінансове навантаження для громадян і дати їм більше часу на пошук нової роботи.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у Польщі на початку 2026 року посилилася тенденція до скорочення персоналу. Бізнес активніше заявляє про масові звільнення, а ключові показники ринку праці свідчать про поступове охолодження економічної активності.
