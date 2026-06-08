BlaBlaCar запустив нові функції для водіїв і пасажирів Сьогодні 18:40 — Особисті фінанси

BlaBlaCar додав можливість змінювати маршрут під час поїздки

У застосунку BlaBlaCar з’явилися нові інструменти для організації поїздок. Користувачі отримали можливість узгоджувати додаткові зупинки або зміну маршруту за доплату, а водії — публікувати однакові поїздки одразу на кілька дат.

Про це пише Кошт.

Додаткові зупинки та зміна маршруту

Нова функція «Nego» дозволяє пасажирам пропонувати водіям зміну маршруту або додаткові зупинки безпосередньо в чаті. За такі зміни можна домовитися про додаткову оплату. Водій може погодитися на запропоновану суму, відмовити або запропонувати іншу.

Щоб запобігти використанню сервісу для комерційних перевезень, додаткова оплата за об’їзд або зупинку не може перевищувати 50% вартості місця в поїздці.

Публікація поїздок

Крім того, BlaBlaCar запустила функцію мультипублікації. Вона дає змогу водіям створювати одну й ту саму поїздку одразу на кілька дат замість того, щоб щоразу публікувати її вручну.

За один раз можна створити до 10 поїздок або до 20, якщо йдеться про поїздки в обидва боки. Для таких публікацій діють обмеження: між поїздками має бути щонайменше дві години, а також встановлено денний ліміт на кількість спільних поїздок для одного водія.

У майбутньому компанія також планує додати геолокацію в реальному часі та відображення орієнтовного часу прибуття на мапі.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що празький приватний міжнародний залізничний та автобусний оператор Leo Express 25 червня запускає міжєвропейське залізничне сполучення, яке становитиме понад 1300 кілометрів і стане одним із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі.

Маршрут з’єднає великі міські центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до українського кордону, забезпечуючи один щоденний рейс у кожному напрямку.

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