0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Празький оператор запускає новий потяг від українського кордону — деталі

Особисті фінанси
58
Празький оператор запускає новий потяг від українського кордону — деталі
Празький оператор запускає новий потяг від українського кордону — деталі
Празький приватний міжнародний залізничний та автобусний оператор Leo Express 25 червня запускає міжєвропейське залізничне сполучення, яке становитиме понад 1300 кілометрів і стане одним із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі.

Де проходитиме

Маршрут з’єднає великі міські центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до українського кордону, забезпечуючи один щоденний рейс у кожному напрямку.
Починаючи з польського міста Перемишль, що межує з Україною, лінія пролягатиме через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт, а потім завершуватиметься у Франкфурті-на-Майні та аеропорту Франкфурта.
Читайте також
Петер Колер, генеральний директор Leo Express, сказав: «Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України».

Рейси

Західний маршрут з Перемишля запланований на 13:31, а кінцева зупинка в аеропорту Франкфурта буде наступного дня о 7:53. Рейс на схід до аеропорту Франкфурта відправлятиме пасажирів назад о 8:27, а поїздка до Перемишля завершиться наступного дня о 02:23.
Колер зазначив стратегічний вибір часу у своїй заяві: «Leo Express пропонує стикування з чудовим часом прибуття о 7:53 ранку до аеропорту Франкфурта, забезпечуючи безперешкодні пересадки на європейські та міжконтинентальні рейси».
Читайте також
«Зворотний рейс о 8:27 ранку також дозволяє щоденне сполучення з Прагою з пізнішими прибуттями до Кракова та Перемишля. Водночас поїзд забезпечує пряме сполучення між Прагою, Дрезденом, Лейпцигом, Ерфуртом та Франкфуртом».
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, у яких випадках під час повітряної тривоги зупиняють потяги — пояснення Міноборони.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіПольща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems