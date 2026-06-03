Празький оператор запускає новий потяг від українського кордону — деталі Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Празький оператор запускає новий потяг від українського кордону — деталі

Празький приватний міжнародний залізничний та автобусний оператор Leo Express 25 червня запускає міжєвропейське залізничне сполучення, яке становитиме понад 1300 кілометрів і стане одним із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі.

Де проходитиме

Маршрут з’єднає великі міські центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до українського кордону, забезпечуючи один щоденний рейс у кожному напрямку.

Починаючи з польського міста Перемишль, що межує з Україною, лінія пролягатиме через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт, а потім завершуватиметься у Франкфурті-на-Майні та аеропорту Франкфурта.

Читайте також Для яких пасажирів подорожчають квитки на потяги в травні

Петер Колер, генеральний директор Leo Express, сказав: «Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України».

Рейси

Західний маршрут з Перемишля запланований на 13:31, а кінцева зупинка в аеропорту Франкфурта буде наступного дня о 7:53. Рейс на схід до аеропорту Франкфурта відправлятиме пасажирів назад о 8:27, а поїздка до Перемишля завершиться наступного дня о 02:23.

Колер зазначив стратегічний вибір часу у своїй заяві: «Leo Express пропонує стикування з чудовим часом прибуття о 7:53 ранку до аеропорту Франкфурта, забезпечуючи безперешкодні пересадки на європейські та міжконтинентальні рейси».

Читайте також У яких випадках під час повітряної тривоги зупиняють потяги — пояснення Міноборони

«Зворотний рейс о 8:27 ранку також дозволяє щоденне сполучення з Прагою з пізнішими прибуттями до Кракова та Перемишля. Водночас поїзд забезпечує пряме сполучення між Прагою, Дрезденом, Лейпцигом, Ерфуртом та Франкфуртом».

Раніше ми писали, у яких випадках під час повітряної тривоги зупиняють потяги — пояснення Міноборони.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.