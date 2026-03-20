Для яких пасажирів подорожчають квитки на потяги в травні

У травні 2026 року квитки на потяги подорожчають для деяких пасажирів.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Тут йдеться про сезонні знижки, які діють щороку лише в період з 1 жовтня до 15 травня. Після завершення цього терміну пільги автоматично припиняються.

Хто втратить знижку

50% знижку без обмеження кількості поїздок втратять:

Люди з інвалідністю III групи через війну.

Супроводжуючі осіб з інвалідністю через війну I групи (не більше одного) і супроводжуючі ветеранів II-III груп віком 85 років і більше.

Люди з інвалідністю через війну I та II груп, а також учасники бойових дій Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше.

Люди з інвалідністю та діти з інвалідністю, а також по одному супроводжуючому для кожної особи з інвалідністю I групи або дитини з інвалідністю.

Жертви нацистських переслідувань: особи з інвалідністю I-III груп: втратять 50 % знижку без обмеження поїздок після 15 травня.

Також втрачають сезонну знижку супровідники жертв нацистських переслідувань у яких інвалідність I групи.

В кого знижка цілий рік

Пасажири, які можуть отримувати пільги незалежно від сезону:

діти та учні від 6 до 14 років. Вони мають право на 25% знижку на квитки у внутрішньому сполученні.

студенти та учні закладів освіти . Вони можуть скористатися 50% знижкою на проїзд у всіх вагонах внутрішнього сполучення.

учасники бойових дій. Вони можуть обирати: або безплатний проїзд один раз на два роки, або 50% знижку один раз на рік.

батьки військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або померли. Вони мають право на 50% знижку на всі поїздки залізницею по Україні.

Щоб отримати знижку на квитки, пасажиру необхідно показати документ, який підтверджує право людини на пільги.

Раніше ми писали про те, що пасажирам потягів варто знати: Укрзалізниця повертає частину вартості квитків. При цьому важливо розуміти правила і терміни таких повернень.

Сума повернення залежить від того, скільки часу залишається до відправлення потягу:

якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда — йому виплачується повна вартість квитка і плацкарти ;

; зданий від 24 до 6 годин до відправлення рейсу квиток: пасажиру повернеться повна вартість квитка і 50% вартості плацкарти ;

; за менше ніж 6 годин до відправлення потяга пасажиру повертається лише вартість квитка без плацкарти, ПДВ, комісійного збору, збору за постіль та ставки.

В компанії зауважували, що у разі повернення проїзних документів з вини перевізника, пасажиру повертаються в повному обсязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, у тому числі за послуги, пов’язані з резервуванням місць.

