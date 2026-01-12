«Укрзалізниця» найближчими тижнями запровадить динамічні ціни на квитки
Рішення про запровадження динамічного ціноутворення у вагонах СВ набуде чинності в найближчі тижні.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час спілкування з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами Перцовського, компанія готує комплекс інструментів гнучкого тарифоутворення для преміального сегмента перевезень.
«Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегмента перекриває витрати на програму „УЗ-3000“ і навіть дає нам люфт у кількасот мільйонів гривень у плюс», — зазначив він, не розкриваючи деталей.
Голова правління нагадав, що в межах програми «УЗ-3000» пропонується обмежена кількість місць. Від моменту запуску програми на початку грудня було реалізовано близько 80 тис. місць із середнім чеком на рівні 300−400 грн.
Фінансовий ефект і реальні втрати доходів
Перцовський наголосив, що фактичні недоотримані доходи від безкоштовних квитків є меншими, ніж номінальні розрахунки. За його словами, більшість пасажирів, які скористалися програмою, не здійснювали б поїздку за стандартними тарифами, а в пікові періоди програма не діяла.
Він також підкреслив, що позитивний фінансовий ефект для «Укрзалізниці» забезпечуватиметься не лише через гнучке тарифоутворення, а й завдяки системному механізму компенсації пасажирських перевезень (PSO). Розробити цей механізм планують упродовж першого кварталу 2026 року.
Міністерство фінансів навіть налаштовані пришвидшити цей процес, додав Перцовський.
Що відомо про програму «УЗ-3000»
Кабінет міністрів постановою № 1555 від 2 грудня 2025 року дозволив Міністерству розвитку громад та територій у межах реалізації програми «Укрзалізниці» з безкоштовних перевезень до 3000 км у 2026 році на одну особу переглянути тарифи на платні перевезення.
Йдеться, зокрема, про можливість підвищення тарифів на вагони СВ і першого класу та прив’язку вартості квитків до строків продажу і попиту.
Тоді Перцовський повідомив журналістам, що завдяки цим змінам компанія розраховує на запровадження з середини січня 2026 року динамічного ціноутворення на СВ та 1-й клас — ціноутворення в залежності від того, коли саме береться квиток та наскільки популярним є маршрут.
У постанові наведено більш широкий інструментарій компенсаторів програми «3000». Він, серед іншого, включає удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні та запровадження нових послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів, а також зміни умов повернення проїзних і перевізних документів та платежів за них.
Читайте також
Окрім того постанова надає Мінрозвитку права на лібералізацію коефіцієнтів фірмовості вагонів для формування вартості плацкарти на проїзд у зазначених вагонах; встановлення коефіцієнтів вартості квитка і плацкарти залежно від строків продажу, коефіцієнтів населеності залежно від наявності вільних місць у продажу до дати відправлення поїзда.
На першому етапі програми «УЗ-3000», який запрацював на початку грудня, безкоштовні квитки з’явилися на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаються вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів «Інтерсіті».
Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму PSO, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд спрямував 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для «оборонки»
«Укрзалізниця» найближчими тижнями запровадить динамічні ціни на квитки
З 1 січня 2026 року змінилися правила оподаткування прибутку банків
Скільки грошей треба на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт
Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення та обладнання
Мінфін у 2025 році забезпечив перерахування з держбюджету 195,4 млрд грн трансфертів