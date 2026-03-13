Бізнес закликає ВР ухвалити законопроєкт про надрокористування: про що йдеться Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Компанії-члени Комітету надрокористування Європейської Бізнес Асоціації звернулися до народних депутатів України із закликом підтримати прийняття у першому читанні законопроєкту № 14249 «Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо вдосконалення правового регулювання надрокористування та забезпечення гарантій інвесторам».

Про це йдекться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Про що йдеться

На думку бізнес-спільноти, положення законопроєкту спрямовані на вдосконалення правового регулювання у сфері надрокористування, залучення потенційних надрокористувачів та підвищення інвестиційної привабливості галузі.

Крім того, документ покликаний врегулювати низку проблемних питань, які тривалий час залишалися невирішеними. Експерти Асоціації відзначають низку важливих положень законопроєкту. Зокрема, пропонується врегулювати питання проведення електронних торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у випадку участі лише одного учасника. Це дозволить ініціатору торгів отримати спеціальний дозвіл у разі відсутності інших претендентів на аукціоні.

Законопроєкт передбачає

Удосконалення механізму автоматичного продовження спеціальних дозволів на користування надрами, що сприятиме безперебійній роботі підприємств видобувної галузі як під час дії воєнного стану, так і після його завершення.

Водночас встановлення чіткого порядку дій дозвільного органу у цьому процесі дозволить уникнути неоднозначних трактувань законодавства з боку державних органів.

Запровадження гарантій щодо користування ділянками надр стратегічного та критичного значення

На думку експертів, це позитивно вплине на інвестиційний клімат у галузі та сприятиме залученню інвесторів і партнерів.

Крім того, документ удосконалює регулювання перехідних відносин щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами власниками окремих видів дозволів.

Це дозволить забезпечити більш чітке правове регулювання переходу до наступного етапу користування надрами — видобутку корисних копалин.

Компанії-члени Асоціації також наголошують, що в умовах збройної агресії російської федерації об’єкти газовидобутку та пов’язана інфраструктура регулярно зазнають масованих атак. За таких обставин вирішення проблемних питань у сфері надрокористування та забезпечення стабільних і передбачуваних умов для діяльності компаній галузі набувають особливого значення для зміцнення енергетичної стійкості держави.

Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами.

Документ містить юридично закріплені норми, які чітко визначають нові зобов’язання надрокористувачів відповідно до американсько-українських домовленостей.

Оновлення дозволило привести угоди у відповідність до Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

