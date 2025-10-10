0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угода про надра: коли гроші підуть в українські родовища

Казна та Політика
46
Угода про надра: коли гроші підуть в українські родовища
Угода про надра: коли гроші підуть в українські родовища
Як заявив міністр економіки Олексій Соболєв, впродовж наступного року очікуються перші три інвестиції в спільний фонд відбудови США-Україна.
Читайте також
У вересні в Україну приїхала велика урядова делегація зі США, яка складалася з працівників американського міністерства фінансів і міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC). Вони відвідали Київ, Київську, Львівську та Кіровоградську область.
«Вони дійсно зустрічалися з дуже великою кількістю бізнесів України, а також приватних і державних компаній, щоб сформувати перелік проєктів, в які можуть інвестувати. Наша задача і домовленість з ними — щоб впродовж наступного року ми змогли зробити перші три інвестиції»,
сказав Соболєв.

Він відмітив, що вони вже оголосили зі свого боку про внески в фонд 75 мільйонів доларів. При цьому ще в травні вони збиралися виділити всього 25 млн дол. в фонд.
«Тобто вони побачили, що проєкти дійсно є, бізнес в Україні працює, тут є корисні копалини і компанії, які вміють їх добувати і переробляти, що нам важливо як уряду. І тому вони підвищили свій внесок», — сказав міністр.
Читайте також
До кінця року фонд матиме відкриті банківські рахунки. Протягом наступного місяця планують найняти адміністратора фонду та інвестиційного радника, після чого почнеться підготовка перших проєктів для інвестування.
Місце для вашої реклами
Раніше Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн. Про це повідомила прем’єр-міністерска Юлія Свириденко. За її словами, Україна подвоїть цей внесок.
Свириденко зауважила, що першими у фокусі є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. За її словами, уряд має на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.
Також йшлося про те, що Кабінет міністрів вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Раніше ми написали статтю, де коротко нагадали основні пункти «Угоди», розповіли, що вона передбачає. Читайте деталі у статті нижче.
Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінБізнесІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems