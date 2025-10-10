Угода про надра: коли гроші підуть в українські родовища Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Угода про надра: коли гроші підуть в українські родовища

Як заявив міністр економіки Олексій Соболєв, впродовж наступного року очікуються перші три інвестиції в спільний фонд відбудови США-Україна.

У вересні в Україну приїхала велика урядова делегація зі США, яка складалася з працівників американського міністерства фінансів і міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC). Вони відвідали Київ, Київську, Львівську та Кіровоградську область.

«Вони дійсно зустрічалися з дуже великою кількістю бізнесів України, а також приватних і державних компаній, щоб сформувати перелік проєктів, в які можуть інвестувати. Наша задача і домовленість з ними — щоб впродовж наступного року ми змогли зробити перші три інвестиції», сказав Соболєв.

Він відмітив, що вони вже оголосили зі свого боку про внески в фонд 75 мільйонів доларів. При цьому ще в травні вони збиралися виділити всього 25 млн дол. в фонд.

«Тобто вони побачили, що проєкти дійсно є, бізнес в Україні працює, тут є корисні копалини і компанії, які вміють їх добувати і переробляти, що нам важливо як уряду. І тому вони підвищили свій внесок», — сказав міністр.

До кінця року фонд матиме відкриті банківські рахунки. Протягом наступного місяця планують найняти адміністратора фонду та інвестиційного радника, після чого почнеться підготовка перших проєктів для інвестування.

розміром $75 млн. Про це Раніше Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудовиПро це повідомила прем’єр-міністерска Юлія Свириденко. За її словами, Україна подвоїть цей внесок.

Свириденко зауважила, що першими у фокусі є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. За її словами, уряд має на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року.

Також йшлося про те, що Кабінет міністрів вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Раніше ми написали статтю, де коротко нагадали основні пункти «Угоди», розповіли, що вона передбачає. Читайте деталі у статті нижче.

