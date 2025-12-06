0 800 307 555
Бундестаг затвердив бюджет на 2026 рік із €11,5 млрд для України

Казна та Політика
Бундестаг затвердив бюджет на 2026 рік із €11,5 млрд для України
Бундестаг затвердив бюджет на 2026 рік із €11,5 млрд для України
Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, у межах якого передбачено 11,5 млрд євро військової допомоги для України.
Про це пише Spiegel.
Загальний обсяг видатків уряду канцлера Фрідріха Мерца становитиме 524,5 млрд євро — на 21,5 млрд більше, ніж у 2025 році.
Для покриття витрат в основному бюджеті планується залучити майже 98 млрд євро боргових коштів.
Окремо передбачається фінансування через кредити зі спеціальних фондів, зокрема для Бундесверу та інфраструктурних проєктів.
Понад третину всіх видатків припаде на працю та соціальну сферу. Оборонний бюджет зросте до приблизно 108 млрд євро, що є найвищим показником для Німеччини з часів завершення холодної війни.
Україна отримає із затвердженого бюджету 11,5 млрд євро на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та інше обладнання. За даними Міністерства оборони ФРН, це найбільший обсяг підтримки від початку повномасштабного російського вторгнення.
За матеріалами:
Букви
