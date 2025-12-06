Надходження земельного податку зросли на понад 15% Сьогодні 07:08 — Казна та Політика

Надходження земельного податку зросли на понад 15%

За 10 місяців 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 37,7 млрд грн. Це на 15,3%, або на 5 млрд грн, перевищує показники минулого року.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Регіони-лідери за надходженнями земельного податку

Платники Дніпропетровщини та Києва забезпечили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року.

До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а столиці — 5,3 млрд гривень.

Також серед лідерів:

Одещина — 3,3 млрд грн,

Львівщина — 2,6 млрд гривень.

У Податковій нагадали, податок повинні сплачувати власники земельних ділянок та землекористувачі.

Якщо ви маєте землю у приватній власності або користуєтесь нею на правах оренди, постійного користування — податок стосується саме вас.

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Юридичні особи сплачують податок щомісяця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.