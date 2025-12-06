0 800 307 555
Надходження земельного податку зросли на понад 15%

Казна та Політика
За 10 місяців 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів становили 37,7 млрд грн. Це на 15,3%, або на 5 млрд грн, перевищує показники минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Регіони-лідери за надходженнями земельного податку

Платники Дніпропетровщини та Києва забезпечили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року.
До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а столиці — 5,3 млрд гривень.
Також серед лідерів:
  • Одещина — 3,3 млрд грн,
  • Львівщина — 2,6 млрд гривень.
У Податковій нагадали, податок повинні сплачувати власники земельних ділянок та землекористувачі.
Якщо ви маєте землю у приватній власності або користуєтесь нею на правах оренди, постійного користування — податок стосується саме вас.
Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Юридичні особи сплачують податок щомісяця.
За матеріалами:
Finance.ua
